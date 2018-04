AVISO: Fototermin Wiener Töchtertag 2018

Frauenstadträtin Sandra Frauenberger besucht am 26. April 2018 das Töchtertag-Unternehmen Samsung Electronics

Wien (OTS) - Der Wiener Töchtertag am 26. April bietet Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren die Chance, einen Tag lang in ein Unternehmen hineinzuschnuppern und ihre Talente in Naturwissenschaften, Technik und Handwerk zu entdecken. Heuer gibt es so viel Auswahl wie noch nie: 168 Wiener Betriebe nehmen am Töchtertag 2018 teil, wobei 34 davon zum ersten Mal dabei sind. In Summe haben sich rund 2.700 Schülerinnen für den Töchtertag in Wien angemeldet.

Frauenstadträtin Sandra Frauenberger freut sich über die Rekordzahlen und besucht ein Unternehmen persönlich. Wir laden Sie ein, die Stadträtin zu begleiten und beim Fototermin dabei zu sein.

Fototermin:

10:00 – 11:00 Uhr: Samsung Electronics

Treffpunkt: Praterstraße 31, 1020 Wien, Lobby

Programm:

Workshop I: das Innenleben eines Fernsehers

Workshop II: Virtual Reality, Hochschaubahn-Simulation

