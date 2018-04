Champions-League-Halbfinale Bayern – Real live im ORF

Am 25. April ab 20.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Es ist nicht weniger als das vorweggenommene Champions-League-Finale: Am Mittwoch, dem 25. April 2018, fordert Bayern München den amtierenden Champion Real Madrid heraus. ORF eins überträgt ab 20.15 Uhr live, Kommentator in München ist Oliver Polzer, die Analysen steuern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich bei.

Beim Champions-League-Halbfinale kann der ORF zwischen den beiden Spielen (Dienstag oder Mittwoch) wählen, es ist daher sehr wahrscheinlich, dass ORF eins (abhängig vom Ergebnis des Hinspiels) am 1. Mai auch das Rückspiel Real – Bayern live zeigt.

