Kuntzl: Regierung redet von Entlastungen und plant gleichzeitig Belastungen und Beschränkungen für Studierende

SPÖ-Unterstützung für ÖH-Protest gegen Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen – Keine Beschneidung des ÖH-Mandats

Wien (OTS/SK) - „Während die schwarz-blaue Regierung in ihren inszenierten Auftritten Entlastungen verspricht, werden gleichzeitig Studierende massiv belastet und der Zugang zum Studium eingeschränkt“, warnt SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl. Sie unterstützt den Protest der Studierenden – eine Petition gegen Studiengebühren wurde bereits von über 50.000 Studierenden unterstützt. „Minus 20.000 Studienplätze in drei Jahren, Studiengebühren für Berufstätige ab Herbst und die Ankündigung von allgemeinen Studiengebühren – diese Regierung raubt jungen Menschen Lebenschancen. Auf der Strecke bleiben vor allem jene, deren Eltern nicht über eine gut gefüllte Geldbörse verfügen“, so Kuntzl. ****

Scharf weist Kuntzl auch die Versuche, vor allem von Seiten der FPÖ, zurück, das Mitspracherecht der HochschülerInnenschaft beschneiden zu wollen. Sie erinnert an die Aussagen von FP-Graf letzte Woche im Nationalrat, man müsse sich „die ÖH einmal anschauen“: „Das letzte Mal als sich Graf die ÖH genauer angeschaut hat, wurde die Abschaffung der Direktwahl der ÖH-Bundesvertretung beschlossen, die unter SPÖ-geführter Regierung richtigerweise wieder eingeführt wurde“, erinnert Kuntzl. „Sollte die Regierung versuchen, die demokratisch gewählte Vertretung der Studierenden mundtot zu machen, muss sie mit härtestem Widerstand rechnen“, so Kuntzl. (Schluss) up/ah/mp

