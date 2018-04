Margareten: Lesung mit Huemer und Kutzenberger

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung der Kultur-Vereinigung „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) präsentieren am Mittwoch, 25. April, zwei Autoren im Vereinslokal in der Anzengrubergasse 19 ihre Debüt-Romane. Peter Marius Huemer bringt Texte aus seinem Werk „Die Bewässerung der Wüste“ zu Gehör. Stefan Kutzenberger liest Auszüge aus seinem Buch „Friedinger“. Im Anschluss an die Rezitationen stehen die beiden Schriftsteller der Zuhörerschaft für Gespräche zur Verfügung. Beginn der Lesung: 19.30 Uhr. Die Veranstalter erbitten Spenden der Gäste (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränk). Auskunft: Telefon 0699/19 66 22 42 (Vereinssprecher Neil Y. Tresher).

Peter Marius Huemer hat den Roman „Die Bewässerung der Wüste“ im Verlag „Sisyphus“ veröffentlicht (ISBN-13: 978-39 03 12 52 09, 216 Seiten, Preis: 14,80 Euro). Zur Handlung: Ein Staat im Herzen Europas befindet sich plötzlich im Krieg. Ein Archäologe und eine Studentin kämpfen „gegen die Zeichen der Zeit“ und um Anerkennung. Die erste Publikation von Stefan Kutzenberger ist im Verlag „Deuticke“ (Hanser Literaturverlage) erschienen, hat den Titel „Friedinger“, umfasst 256 Seiten und ist im Handel um 22,70 Euro zu beziehen (ISBN-13:

978-3-552-06364-8). Im Zentrum des Bands stehen „ein verhinderter Autor auf Schreiburlaub“ und „Friedingers“ spannende Geschichte rund um Waffenlieferungen, Morde und einen Polit-Skandal. Auskünfte über den anstehenden Rezitationsabend in Margareten geben die Organisatoren via E-Mail: readingroom @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Autor Peter Marius Huemer (Sisyphus Verlag):

www.sisyphus.at/sisyphus/index.php/book/view/108

Autor Stefan Kutzenberger (Hanser Literaturverlage):

www.hanser-literaturverlage.de/buch/friedinger/

Kultur-Verein „read!!ing room“:

www.e-zine.org

