Aviso: Wien Anders protestiert gegen Alkohol-Verbot am Praterstern

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Öffentlicher Raum ist für alle da!“ veranstaltet Wien Anders am Donnerstag, 26. April 2018 von 11 – 13 Uhr, eine Kundgebung inkl. Pressegespräch unter dem Motto "Der öffentliche Raum gehört allen – Nein zum Alkohol-Verbot am Praterstern".

Wien Anders Leopoldstadt Bezirksrat Josef Iraschko: "Wer sich Alkohol auf der ‚Wiener Wiesn‘ oder in gewerblichen Gastronomiebetrieben leisten kann, mag sich - so nun offenbar auch die Position der SPÖ-Wien - nach Belieben betrinken. Armut, Obdachlosigkeit und Krankheit sollen aber aus dem Stadtbild wegretuschiert werden. Gesellschaftliche Konfliktpunkte geographisch zu verlagern, löst jedoch kein einziges Problem."

Öffentlicher Raum, so die Position von Wien Anders, hat für alle Menschen da zu sein. Wir sind - so Iraschko - "dagegen, dass öffentlicher Raum nur für „erwünschte“ Gesellschaftsgruppen „reserviert“ wird. Jeder Mensch hat gleichermaßen Anrecht auf den öffentlichen Raum. Daher werden wir im Rahmen der Kundgebung einen „Solidarischen Biergenuss“ am Praterstern begehen, um gegen das vom designierten Bürgermeister Michael Ludwig erlassene Alkoholverbot am und um den Praterstern zu protestieren."

"Der öffentliche Raum gehört allen – Nein zum Alkohol-Verbot am Praterstern".

Datum: 26.04.2018, 11:00 - 13:00 Uhr

Ort: Praterstern

1020 Wien, Österreich

