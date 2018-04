Pensionistenverband positiv überrascht von türkis-blauer Pensionslinie

Wartefrist auf erste Pensionsanpassung muss fallen, Kindererziehungszeiten bei Mindestpensionen einbeziehen

Wien (OTS) - Positiv überrascht ist man im Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) über das Lob der neuen Regierung für die von den früheren Sozialministern gesetzten Pensionsmaßnahmen. PVÖ-Generalsekretär Andreas Wohlmuth zeigte sich erfreut, „dass auch die ÖVP-FPÖ-Regierung anerkennen muss, dass durch die längst sorgsam gesetzten Maßnahmen Österreichs Pensionssystem langfristig stabil, finanzierbar und sicher ist.“

Der PVÖ-Generalsekretär verwies einmal mehr auf die „harten Fakten“: das tatsächliche Pensions-Antrittsalter steigt, die Staatszuschüsse sinken. Wohlmuth: „Der Pensionistenverband Österreichs hat sich zurecht gegen unüberlegte Maßnahmen wie z.B. die Pensionsautomatik ausgesprochen und stattdessen auf die Wirksamkeit der bereits beschlossenen Maßnahmen gesetzt und erwartet, dass sich diese positiv auswirken. Das ist so eingetreten und das hat auch die neue Regierung anerkennen müssen“, so Wohlmuth.

Wohlmuth sieht darüber hinaus jetzt Zeitpunkt und Spielraum gekommen, wichtige Verbesserungen bei den Pensionen in Angriff zu nehmen. Konkret nannte der PVÖ-Generalsekretär die Abschaffung der Wartefrist auf die erste Pensionsanpassung. Diese Regelung erwirkt, dass jemand der zum Beispiel am 1. Februar 2018 in Pension gegangen ist, erst 23 Monate später, mit 1. Jänner 2020, das erste Mal eine Pensionsanpassung bekommt. Wohlmuth: „Unser Vorschlag lautet, wie bei Urlaubs- und Weihnachtgeld eine Aliquotierung der Pensionsanpassung im ersten Pensionsjahr.“

Der Pensionistenverband erneuerte auch seine Forderung nach Einbeziehung der Kindererziehungszeiten bei den aktuell diskutierten Mindestpensionen. „Frauen sind von den 40 zu erreichenden vollen Beitragsjahren des facto ausgeschlossen“, kritisiert Wohlmuth und fordert die Regierung auf, Ersatzzeiten bei den Mindestpensionen voll anzurechnen.

