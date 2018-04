ORF SPORT + mit den Highlights vom Vienna City Marathon 2018

Am 25. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 25. April 2018, in ORF SPORT + sind „GP Confidential 2018“ – Das Formel-1-Magazin um 19.00 Uhr, das Fußball-Champions-League-Magazin um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte vom Vienna City Marathon 2018 um 20.15 Uhr und „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr.

Außenseiter Salaheddine Bounasser hat sich beim 35. Vienna City Marathon als Spezialist für Marathonläufe bei hohen Temperaturen präsentiert. Ein halbes Jahr, nachdem er bei ähnlichen Bedingungen den Peking Marathon gewinnen konnte, setzte er sich im frühsommerlichen Wien bei Kilometer 39 vom Kenianer Ishmael Bushendich ab und jubelte in einer persönlichen Bestleistung von 2:09:29 Stunden über den ersten marokkanischen Sieg beim VCM seit zwölf Jahren. Dagegen stieg Weltrekordhalter Dennis Kimetto zu Beginn der zweiten Rennhälfte aus. Für einen Höhepunkt sorgte Peter Herzog (LC Saalfelden), der sich in 2:16:57 Stunden nach einer starken ersten Marathon-Hälfte das ÖLV-Limit für die Europameisterschaften mit einem kämpferischen Schlussspurt sicherte. Seit neun Jahren war kein Österreicher mehr so gut platziert wie der 30-jährige Salzburger.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 23 ist zu sehen: 1947 Ringen – Freistil der Damen in Wien, 1948 Boxen – Österreichische Meisterschaft im Federgewicht: Kochmanowitsch – Marchart, 1955 Ski alpin – Otto-Linher-Gedächtnisrennen, 1957 Radsport – Österreich-Rundfahrt, 1957 Rudern – Wiener Regatta, 1961 Segeln – EM Zwei-Mann-Jollen am Attersee, 1962 Fußball-Meisterschaftsspiel Austria – Rapid, 1965 Eishockey-Testspiel Österreich – Slovan Preßburg, 1967 Fußball-EM-Qualifikation Österreich – Griechenland, 1967 Bowling-Turnier im Wiener Prater, 1968 Faustball-WM-Finale Österreich – Deutschland

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 24. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

