„Unterwegs in Österreich“ am 25. April aus Rechnitz und Markt Neuhodis

Schwerpunktthema „Girls Day“

Wien (OTS) - Der „Girls Day“ ist Schwerpunktthema am Mittwoch, dem 25. April 2018, in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr). „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Eva Pölzl und Martin Ganster und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Lukas Schweighofer.

Mittwoch, 25. April: Schwerpunktthema: „Girls Day“

„Guten Morgen Österreich“ aus Rechnitz

Schauspielerin Elke Winkens steht derzeit in der Erfolgstelenovela „Sturm der Liebe“ als Xenia Saalfeld vor der Kamera. Wie die Wienerin mit den intensiven Dreharbeiten umgeht und was sie mit Rechnitz verbindet, erzählt sie in „Guten Morgen Österreich“.

„Daheim in Österreich“ aus Markt Neuhodis

Der „Girls Day“ möchte jungen Frauen jedes Jahr zeigen, welche beruflichen Möglichkeiten es gibt und dass auch männerdominierte Jobs längst für Frauen interessant sind. Zu Gast sind Daniela Landauer von der Polizei und Soldatin Nicole Steiner. Außerdem live im Studio ist Viktor Gernot, der mit seiner Jubiläumstour gerade in Österreich unterwegs ist.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

