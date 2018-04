Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Klezmer-Melodien in Wiener Neustadt bis zu klassischen Klängen über Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 25. April, präsentieren Roman Grinberg und Sasha Danilov ab 19.30 Uhr im Skyline in Wiener Neustadt unter dem Titel „Tschiribim-Tschiribom“ alte und neue Klezmer-Melodien sowie jiddische Lieder. Nähere Informationen und Karten bei der Infostelle Altes Rathaus unter 02622/373-311 und e-mail office @ wiener-neustadt.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 25. April, bringt die Beethoven Philharmonie unter Thomas Rösner ab 19.30 Uhr im Casino Baden Richard Wagners „Siegfried Idyll“, die Serenade Nr. 2 A-Dur von Johannes Brahms, ausgewählte Orchesterlieder von Richard Strauss und Gustav Mahler sowie die österreichische Erstaufführung von Czeslaw Mareks „Ländliche Szenen“ op. 30 für Sopran und Orchester zur Aufführung; Solistin ist die Sopranistin Alexandra Reinprecht. Karten beim Casino Baden unter 02252/44496-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.casinos.at; nähere Informationen unter 0676/350 25 63, e-mail braunsperger @ beethovenphilharmonie.at und www.beethovenphilharmonie.at.

„Jedes Ziel ist ein neuer Anfang“ nennt sich ein Abend im Ernst Krenek Forum in Krems/Stein am Donnerstag, 26. April, bei dem ab 19 Uhr Gespräche mit Petra Hinterholzer und Ernst Kovacic sowie Musik mit dem Tenor Alexander Kaimbacher und dem Pianisten Till Alexander Körber auf dem Programm stehen, die ausgewählte Stücke aus Ernst Kreneks „Reisebuch aus den österreichischen Alpen“ op. 62 vortragen. Nähere Informationen und Karten unter 02732/715 70-13, e-mail office @ krenek.com und www.krenek.com.

Im Festspielhaus St. Pölten gastieren am Donnerstag, 26. April, Savion Glover & Friends, die ab 19.30 Uhr gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Garrett Keast eine musikalisch-tänzerische Jamsession zu Werken von George Gershwin, Leonard Bernstein und Duke Ellington auf die Bühne bringen. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten wiederum tritt am Donnerstag, 26. April, ab 20 Uhr der Saxophonist Bill Evans gemeinsam mit Ulf Wakenius, Gary Grainger und Dennis Chambers auf. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Donnerstag, 26. April, spielt auch das Ensemble Extracello ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf mit „Extra on the Rocks“ Kompositionen und Improvisationen zwischen Barock, Jazz, Pop und Rock. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Im Zentrum für interkulturelle Begegnung (ZIB) in Baden lässt Jelena Poprzan am Donnerstag, 26. April, ab 19.30 Uhr eine Mischung aus Alter Musik, Worldmucsic, Singer-Songwriting, neuem Wienerlied, Folk, Jazz u. a. hören. Nähere Informationen und Karten beim ZIB unter 02252/252 530-0, e-mail office @ zib.or.at und www.zib.or.at.

„African Thunder" ist am Freitag, 27. April, im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf zu vernehmen, wenn Iyasa das Publikum ab 19.30 Uhr auf einen Streifzug durch die musikalische Welt Südafrikas mitnimmt. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

In der Lössiade in der Absberger Kellergasse in Absdorf servieren Die Träumer am Freitag, 27. April, ab 20 Uhr mit „Danzer anders“ einen Streifzug durch das Gesamtkunstwerk von Georg Danzer. Nähere Informationen und Karten unter 0650/870 73 09 und www.lössiade.at.

In der Bühne Mayer in Mödling, einem weiteren NÖ Bühnenwirtshaus, spielt der austro-amerikanische Gitarrist Bernhard Locker am Freitag, 27. April, Funk, Fusion und Jazz. Am Samstag, 28. April, lädt dann das Jazzforum Mödling unter dem Motto „Cheerio!“ zu einem Konzert mit Eigenkompositionen und ausgewählten Coverversionen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Bühne Mayer in Mödling unter 02236/244 81, e-mail office @ mautwirtshaus.at und www.mautwirtshaus.at.

Im Stadttheater der Bühne Baden bringen Miriam Portmann und Reinwald Kranner am Freitag, 27., und Samstag, 28. April, jeweils ab 19.30 Uhr Coverversionen von Barbra Streisand und Carole King zu Gehör. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/225 22, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Die Haydnregion NÖ setzt ihre diesjährige Konzertserie am Samstag, 28. April, im Festsaal des Rathauses Schwechat fort, wo der Pianist Stefan Vladar ab 19.30 Uhr mit „Letzte Klaviersonaten“ die Variationen f-moll Hob.XVII:6 und die Klaviersonate in Es-Dur Hob.XVI:52 von Joseph Haydn sowie die Klaviersonate in B-Dur D 960 von Franz Schubert spielt. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnkonzerte.at.

Zum 170-Jahre-Jubiläum des Chors Kontroverse bringt der Chor gemeinsam mit der Mödlinger Singakademie und dem New Vienna International Orchestra unter Andreas Brüger am Samstag, 28. April, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Othmar in Mödling Felix Mendelssohn-Bartholdys Oratorium „Paulus“ zur Aufführung; weitere Mitwirkende sind Johanna von der Deken (Sopran), Martina Steffl (Alt), Angelo Pollak (Tenor) und Georg Lehner (Bass). Nähere Informationen unter 02236/217 31 und 0676/445 50 51, Veronika Duursma, und www.chor-kontroverse.at; Karten unter e-mail office @ chor-kontroverse.at.

Ebenfalls am Samstag, 28. April, eröffnet das Festivalorchester Schloss Fischau unter Ivan Iliev mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Peter Warlock und Johann Strauß das „Klassik-Festival“ im Schloss Fischau; Solistin ist die Sopranistin Barbara Kajetanowicz. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/441 87 70, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Mit allen Spielarten des melodiösen Jazz feiern Michaela Rabitsch und das Robert Pawlik Quartet am Samstag, 28. April, ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk „20 Years Together on the Road“. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Am Sonntag, 29. April, erklingt unter dem Motto „Die Herzen zu Gott und zum Himmel emporheben“ ab 15 Uhr in der Stiftskirche Klosterneuburg ein Orgelkonzert, bei dem Helmut Lerperger Kompositionen von Michael Praetorius, Johann Jakob Froberger, Georg Muffat, Johann Pachelbel u. a. spielt. Nähere Informationen und Karten unter 02243/411-212, e-mail tours @ stift-klosterneuburg.at und www.stift-klosterneuburg.at.

Am Sonntag, 29. April, lädt auch die Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik (KUPO) ab 16 Uhr zu einem Dämmerschoppen mit Altwiener Liedgut unter dem Titel „Die Inzersdorfer unkonserviert“ in den Heurigen Taufratzhofer in Mödling. Nähere Informationen beim Kulturreferat der Stadtgemeinde Mödling unter 02236/400-103 und www.moedling.at.

Zur selben Zeit, am Sonntag, 29. April, um 16 Uhr, beginnt auch im Museum Mödling eine „Hommage a Chopin“, bei der die Pianistin Elzbieta Mazur Kompositionen des jungen Frédéric Chopin präsentiert. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen beim Museum Mödling unter 02236/241 59, e-mail museum.moedling @ tele2.at und www.museum-moedling.at.

Am Dienstag, 1. Mai, veranstaltet das Café Epicur von 11 bis 18 Uhr in Kritzendorf ein „Kulturpicknick“ mit der Sängerrunde Kritzendorf, Bluenotesix, Tobias Meissl & Friends, Tini Kainrath, Sigi Finkel, Vlado Blum, The Female Jazzart Quartet sowie der Epicur Bigband. Nähere Informationen unter 0664/782 32 52, e-mail club.epicur @ aon.at und www.cafe-epicur.com.

Schließlich spielt die Badener Band Sifting Sand im Rahmen der Badener Sommersaisoneröffnung am Dienstag, 1. Mai, ab 15.30 Uhr im Musikpavillon im Kurpark Jazz- und Pop-Klassiker. Ab 18 Uhr folgen am Bellevue Platz über dem Beethoventempel „Klassische Klänge über Baden“ mit Dora Huber (Violine) und Martin Först (Violoncello), die Musik von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart u. a. intonieren. Der Eintritt ist frei; bei Schlechtwetter findet die musikalische Einstimmung auf den Sommer im Haus der Kunst statt. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/868 00-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse