"Hofjause" am 1. Mai: Niederösterreichs Bauern decken den Tisch

Der NÖ Bauernbund stellt am "Tag der Arbeit" die Qualität heimischer Lebensmittel und die Leistungen der Landwirtschaft in den Mittelpunkt.

St.Pölten (OTS) - Zum bereits siebten Mal lädt der NÖ Bauernbund in Kooperation mit Buschenschenken und Heurigenbetrieben am 1. Mai 2018 zur „Hofjause“ ein: Rund 140 Betriebe im ganzen Land werden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an diesem Tag mit bäuerlichen Spezialitäten aus der Region verwöhnen. Gleichzeitig möchte der NÖ Bauernbund mit der Aktion am „Tag der Arbeit“ die Arbeit und die täglichen Leistungen der Bäuerinnen und Bauern an 365 Tagen im Jahr für die Gesellschaft hervorheben.

„Unsere Bäuerinnen und Bauern decken täglich den Tisch mit hochwertigen Produkten, sie liefern Qualität mit Herkunft und arbeiten das ganze Jahr über mit Respekt für Tiere und Natur. Wer gleich bei seinem Direktvermarkter kauft oder auf das AMA-Gütesiegel im Geschäft achtet, geht bei der Rückverfolgbarkeit jedenfalls auf Nummer sicher“, macht NÖ Bauernbundobmann Hermann Schultes auf das Thema Herkunft aufmerksam.

Auf Herkunft, Qualität und Regionalität achten

„So vielfältig wie die Landschaft in unserem Bundesland, so umfangreich ist auch die Palette der Spezialitäten aus den bäuerlichen Küchen und Kellern“, betont Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner. Die mittlerweile 140 teilnehmenden Buschenschenken und Heurigenbetriebe bieten am 1. Mai wieder eine breitgefächerte Produktpalette an: Herzhaftes Brot und Gebäck, frisches Fleisch, Wurst und saftigen Schinken, Milch und würzigen Käse, frisches Obst und Gemüse, ausgezeichneten Most, Honig, erlesene Weine und Edelbrände.

„Und wir alle als Konsumentinnen und Konsumenten haben es in der Hand, wie es mit dem Feinkostladen Österreich in Zukunft weitergeht: Denn mit unserem täglichen Einkauf und bei jeder Mahlzeit bestimmen wir die Produktionsbedingungen der Landwirtschaft von morgen“, betont Tanner die Macht der Verbraucher.

Die teilnehmenden Betriebe tragen mit der „Hofjause“ einem Trend Rechnung, der sich immer mehr verstärkt. Denn Marktforschungsstudien beweisen, dass die Konsumenten großen Wert auf Lebensmittel legen, die hohe Qualität aufweisen und aus der Region kommen. Das garantiert kurze Transportwege und schafft Wertschöpfung vor Ort. „Wer sich für heimische Lebensmittel entscheidet, stärkt die regionale Wirtschaft, schützt die Umwelt und hat einfach mehr Genuss. Unsere bäuerlichen Betriebe, die rund 5000 Direktvermarkter in Niederösterreich, die zahlreichen Buschenschenken und die Heurigen – sie alle erfüllen diese Konsumentenwünsche“, so Tanner.

Bauern liefern das, was Österreich täglich braucht

„Wir liefern das, was Österreich täglich braucht. Lebensmittel, Lebensraum, Energie - durch die Menschen, die den Ball in diesem Land am Laufen halten“, stellen Direktorin Tanner und Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger gemeinsam fest. Vor allem für den heimischen Tourismus ist die von unseren Bauern gepflegte Landschaft das internationale Aushängeschild.

Die rund 40.000 landwirtschaftlichen Betriebe in Niederösterreich leisten jedes Jahr einen Produktionswert von rund 2,2 Milliarden Euro, das ist fast ein Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Produktion Österreichs. Neben der Versorgung mit hochqualitativen Lebensmitteln sorgen sie auch für erneuerbare Energie, eine gepflegte Landwirtschaft und den Erhalt von Kultur und Tradition – Werte, die für rund 80 Prozent der niederösterreichischen Bevölkerung laut Marktforschung sehr wichtig sind.

Nähere Infos zur Aktion „Hofjause“ und alle teilnehmenden Betriebe finden Sie online unter: www.hofjause.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Kostiha

Pressesprecher NÖ Bauernbund

Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten

Tel.: 02742/9020-2330,

Mobil: 0664/230 318 3

Mail: michael.kostiha @ noebauernbund.at



Maria Haiderer, BA

Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten

Tel.: 02742/9020-2340

Mobil: 0664/839 74 12

Mail: haiderer @ noebauernbund.at