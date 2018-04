LKW Unfall auf der Südautobahn

Wien (OTS) - Heute um circa dreiviertel 11 Uhr vormittags, hat sich in Kärnten auf der A2, Süd Autobahn, in Fahrtrichtung Graz zwischen Völkermarkt-Ost und Griffen ein Unfall mit einem LKW ereignet. Dabei ist der Anhänger, beladen mit Papierrollen, eines LKW-Zuges auf der Fahrbahn umgekippt. Es kam zu Behinderungen am Pannenstreifen und am ersten Fahrstreifen. Verletzt wurde niemand. LKWs wurden in diesem Bereich umgeleitet beziehungsweise angehalten. Es wurde versucht den PKW-Verkehr an der Unfallstelle vorbei zu leiten, dabei kam es dennoch zu Verzögerungen und Behinderungen im Ausmaß von mehreren Kilometern und einem Zeitverlust von über einer dreiviertel Stunde. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at