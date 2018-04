AVISO: Mittwoch, 25. April: SPÖ-Bildungssprecherin Hammerschmid lädt zur SPÖ-Klubenquete zum Thema „Zukunft der Lehre“

Hammerschmid: „Wir müssen das Thema Lehre neu denken. Diese Enquete soll der Startschuss dafür sein“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid lädt morgen, Mittwoch den 25. April 2018, zur SPÖ-Klubenquete zum Thema „Zukunft Lehre – Berufsausbildung 2030“ ins Parlament. ****

In der internationalen Diskussion herrscht breiter Konsens, dass das duale Ausbildungssystem mit seinem Fokus auf die betriebliche Praxis eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt. Doch während die duale Ausbildung international zum Exportschlager avanciert, streben in Österreich immer weniger Jugendliche eine Lehre an. Insbesondere technologische Errungenschaften lösen eine hohe Dynamik in Berufs-und Arbeitswelten aus und erzwingen faktisch eine intensive Auseinandersetzung mit der Zukunft der Lehre.

„Gerade in Zeiten einer Bundesregierung, die bei den Menschen spart und den Jungen Jobchancen nimmt, müssen wir SozialdemokratInnen uns auf die Seite der jungen Menschen stellen und dafür sorgen, dass sie mit einer guten Berufsausbildung die Chance auf ein gutes und selbstbestimmtes Leben haben“, so Hammerschmid.

Diese vielen Fragen und Herausforderungen der künftigen Lehrausbildung sollen im Rahmen der Enquete diskutiert werden.

Zeit: Mittwoch, 25. April 2018, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Ort: Parlament, Ausweichquartier Hofburg, Dachfoyer, Eingang Josefsplatz 1, 1010 Wien

Programm – medienöffentlicher Teil:

10.00 Uhr Eröffnung Mag. Christian Kern, SPÖ-Klubobmann

10.15 Uhr Begrüßung Dr.in Sonja Hammerschmid, SPÖ-Bildungssprecherin

10.20 Uhr Keynote Univ.-Prof Dr.in Sandra Bohlinge, TU Universität Dresden, Institut für Berufstätige und Berufliche Didaktiken

10.40 Uhr Keynote Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Schlögl, Uni Klagenfurt, Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, Abteilung für Erwachsenen- und Berufsbildung

11.00 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr Podiumsdiskussion mit Sascha Ernszt, Vorsitzender der ÖGJ, Österreichische Gewerkschaftsjugend Mag. (FH); Bernhard Hofer, Talentify – Zukunft bilden. Bildungsnetzwerk des Sozialunternehmens talentify GmbH; Mag. Andreas Kappaurer, Landesschulrat für Vorarlberg, Mitinitiator der „Werkraumschule Bregenzerwald“; Robert Renz, MBA, Direktor der SPAR-Akademie

Moderation: Dr.in Sonja Hammerschmid, SPÖ-Bildungssprecherin

12:30 Uhr Ende der Podiumsdiskussion

(Schluss)up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493