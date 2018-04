Stögmüller begrüßt Protestaktion der ÖH gegen Studiengebühren

Grüne: Bildung darf nicht eine Frage des Elterneinkommens sein

Wien (OTS) - „Es ist erfreulich, dass die Österreichische HochschülerInnenschaft ein deutliches Zeichen für einen freien und offenen Hochschulzugang setzt“, unterstützt der Grüne Bundesrat David Stögmüller die aktuelle Protestaktion der Studierende "Gemeinsam gegen Studiengebühren".

„Schon in der Vergangenheit konnte man sehen, dass Studierende immer wieder gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeiten laut und stark aufgetreten sind. Umso wichtiger ist es, dass es jetzt unter Schwarz-Blau II weiterhin ein starkes Aufbegehren gibt", unterstreicht der Grüne.

Anstatt mit echten Reformen Qualität an den Universitäten zu fördern und Studienabbrüche zu minimieren, wird versucht sozial schlechter gestellte Studierende gleich ganz vom Studium fernzuhalten. „Wenn es der Regierung wirklich um Verbesserung an den österreichischen Hochschulen geht, sollten Sie die wahren Gründe für die hohe Abbruch-und Langzeitstudierendenrate erkennen und den Studierenden eine echte Orientierungsphase an den Universitäten ermöglichen, um eine effektive Studienwahl zu garantieren“, fordert Stögmüller.

