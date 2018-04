Brigittenau: Gemälde-Ausstellung und Konzert-Abend

Wien (OTS/RK) - Der Bezirk unterstützt kommende Kultur-Angebote im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10): Am Mittwoch, 25. April, startet um 19.00 Uhr im „Sitzungssaal“ des Amtsgebäudes eine Ausstellung mit Arbeiten talentierter Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Malkurses an der Volkshochschule Brigittenau. Der Zutritt zur Vernissage ist gratis. In weiterer Folge sind die hübschen Gemälde am Donnerstag, 26. April, von 10.00 bis 18.00 Uhr, und am Freitag, 27. April, von 10.00 bis 12.00 Uhr, bei freiem Eintritt zu besichtigen. Veranstalter der Bilder-Schau ist der Verein „Kulturforum Brigittenau“. Im „Festsaal“ im Amtshaus am Brigittaplatz 10 findet am Donnerstag, 26. April, ein Konzert mit dem Titel „Das ist der Frühling in Wien“ statt.

Der stimmungsvolle Musik-Abend beginnt um 19.00 Uhr. Die Gäste nehmen an einem „heiteren musikalischen Frühjahrsbummel“ teil. Karl Glaser und Gerhard Fleischer tragen Lieder im Zeichen des Lenzes in der Wienerstadt vor. Der Eintritt ist gratis. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein „Club Brigittenau Creativ“. Der Bezirk fördert vielerlei kulturelle Aktivitäten in der Brigittenau: Nähere Informationen dazu erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau: Telefon 4000/20 110, E-Mail post @ bv20.wien.gv.at.

