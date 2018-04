PAPILLON mit Charlie Hunnam und Rami Malek ab dem 26. Juli 2018 im Kino

Mit der Neuinterpretation des Film- und Romanklassikers PAPILLON von Regisseur Michael Noer kommt am 26. Juli 2018 die unglaubliche Lebensgeschichte des Henri "Papillon" Charrière erneut auf die große Leinwand. PAPILLON ist eine zeitlose Geschichte über die existentielle Kraft der Freundschaft, von Vertrauen, Hoffnung und dem unerschütterlichen Lebenswillen unter extremsten Bedingungen. In den Hauptrollen des eindrucksvollen Fluchtdramas spielen die US-Stars Charlie Hunnam und Rami Malek.

Inhalt: Henri "Papillon" Charrière (Charlie Hunnam) wird im Frankreich der 30er Jahre zu Unrecht wegen Mordes verurteilt und muss seine lebenslange Haftstrafe in der berüchtigten Strafkolonie St. Laurent in Französisch-Guayana verbüßen. Auf dem Weg dorthin begegnet Papillon dem seltsamen Louis Dega (Rami Malek), einem verurteilten Fälscher. Nachdem er ihn vor einem Angriff anderer Häftlinge verteidigen konnte, treffen sie eine Vereinbarung: Dega steht fortan unter Papillons Schutz, im Gegenzug finanziert Dega Papillons Fluchtversuche. Im Laufe der Zeit entwickelt sich zwischen den beiden Männern eine tiefe Freundschaft, die ihnen hilft, den schweren Arbeitsdienst und die sadistische Behandlung der Wärter zu überleben und die ihnen immer wieder die Kraft gibt, nicht aufzugeben...

Basierend auf den autobiografischen Romanen "Papillon" und "Branco" von Henri Charrière und dem Drehbuch von "Papillon" von Dalton Trumbo und Lorenzo Semple Jr. aus dem Jahr 1973 inszeniert Regisseur Michael Noer ("R", "Der Nordwesten") eine Neuauflage des Filmklassikers. In den Hauptrollen sind Charlie Hunnam ("King Arthur", "Die versunkene Stadt Z") als Papillon und Rami Malek ("Nachts im Museum 1-3", "Mr. Robot") als Louis Dega zu sehen. In weiteren Rollen spielen Roland Møller ("Unter dem Sand", "Atomic Blonde"), Yorick Van Wageningen ("Verblendung"), Tommy Flanagan ("Guardians of the Galaxy Vol. 2") und Eve Hewson ("Bridge of Spies: Der Unterhändler").

Kinostart: 26. Juli 2018 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Charlie Hunnam, Rami Malek, Yorick Van Wageningen, Roland Møller, Tommy Flanagan und Eve Hewson Drehbuch: Aaron Guzikowski Produzenten: Joey McFarland, p.g.a., David Koplan, p.g.a., Ram Bergman und Roger Corbi Regie: Michael Noer

