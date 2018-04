durchblicker.at und geizhals.at kooperieren bei Handy-Tarifvergleich

Mehrmals täglich Preisupdates für über 130 Smartphone-Modelle – 2,5 Millionen Handy-Tarif-Kombinationen – Beliebteste 10 Handys auf durchblicker.at ohne Vertrag günstiger

Wien (OTS) - Österreichs größtes Tarifvergleichsportal durchblicker.at startet heute einen neuen, erweiterten Handytarifvergleich. Erstmals können Konsumentinnen und Konsumenten dabei Preise für Handys mit und ohne Vertrag tagesaktuell vergleichen. durchblicker.at hat dafür eine Kooperation mit der führenden heimischen Online-Preisvergleichs-Plattform geizhals.at geschlossen und erhält damit mehrmals täglich Preisupdates zu allen aktuell bei Mobilfunkanbietern in Österreich erhältlichen Smartphones.

Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at: „Konsumentinnen und Konsumenten haben über unseren Handy-Vergleichsrechner ab sofort Zugriff auf die umfassendste und aktuellste Informationsquelle zum Thema Mobilfunk in Österreich. Gemeinsam mit geizhals.at bieten wir tagesaktuelle Preis-Informationen zu über 130 Smartphone-Modellen und mehr als 2,5 Millionen Handy-Tarif-Kombinationen.“

Der erweiterte Tarifvergleich ist ab sofort online verfügbar unter https://durchblicker.at/handy-mit-tarif

Gemeinsamer Online-Tarif- und Preisvergleich – Richtungsweisende Kooperation

Michael Kreil von geizhals.at bezeichnet die Kooperation mit durchblicker.at als „richtungsweisend“. durchblicker.at kann damit künftig einem Tarif mit inkludiertem Handy jene echten Kosten gegenüberstellen, die Konsumenten bezahlen, wenn sie sich für einen Tarif ohne Handy entscheiden und das gewünschte Gerät zum besten Preis laut geizhals.at beziehen.

„Mit ihren Tarif- und Preisvergleichs-Angeboten haben durchblicker.at und geizhals.at in den vergangenen Jahren massiv Bewegung in den jeweiligen Markt gebracht. Gemeinsam sind wir in der Lage, den Konsumentinnen und Konsumenten einen tagesaktuellen Einblick zu verschaffen und hoffen, dass dadurch auch in die Handy-Angebote der Mobilfunker noch mehr Bewegung kommt“, so Kreil.

Über 200 Euro Ersparnis bei iPhone X und Samsung Galaxy S9

Der erweiterte Vergleich zeigt: Bei den 10 beliebtesten Smartphones auf durchblicker.at fahren Power-User (1.500 Minuten, 500 SMS, 20 GB Highspeed-LTE) derzeit mit SIM-Only-Tarif und vertragslosem Handy am günstigsten. Die jeweilige Ersparnis beträgt über eine Laufzeit von 24 Monaten bis zu 290 Euro.

Das aktuell günstigste Vertragsangebot für das iPhone X (64 GB) für Power-User (1.500 Minuten, 500 SMS, 20 GB Highspeed-LTE) kommt derzeit auf monatliche Effektivkosten von 66,60 Euro. Der günstigste Händler laut Geizhals.at bietet das iPhone X derzeit um 998 Euro an. Kombiniert mit einem für Power-User attraktiven SIM-Only-Tarif um 15 Euro pro Monat ergibt dies hochgerechnet auf 24 Monate Effektivkosten von 57 Euro pro Monat. Damit ist die SIM-Only-Variante über eine 24 monatige Laufzeit um mehr als 230 Euro günstiger als ein Vertragshandy.

Ähnlich ist die Situation beim neuen Samsung Galaxy S9, das seit März am Markt ist: Die Mobilfunker bieten das S9 für Power-User ab effektiv 52,58 Euro pro Monat an. Ein vertragsloses Handy selbst zu erwerben und mit einem SIM-Only-Tarif zu kombinieren bringt in diesem Fall eine Ersparnis von rund 9 Euro pro Monat oder 205 Euro über die Laufzeit.

Baudisch: „Auch wenn es in vielen Fällen günstiger ist, ein ungebundenes Gerät mit einem SIM-Only-Tarif zu kombinieren, lässt sich keine generelle Empfehlung abgeben. Besonders zum Marktstart neuer Flaggschiff-Smartphones sind die Mobilfunker schon mehrfach mit attraktiven Angeboten aufgefallen. Wer ein neues Handy möchte sollte sich deshalb immer selbst ein aktuelles Bild auf durchblicker.at machen.“

In den monatlichen Effektivkosten sind alle einmaligen und laufenden Kosten anteilig enthalten, die über den Zeitraum von 24 Monaten anfallen. Dazu zählen gestützter Gerätepreis, Aktivierungsgebühren, Servicepauschale und monatliche Grund- bzw. Paketgebühren. Automatisch abgezogen werden Vergünstigungen durch Marketing-Aktionen oder den Kauf im Webshop des jeweiligen Anbieters.

Über durchblicker.at

durchblicker.at ist Österreichs unabhängiges Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker.at 27 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsumentinnen und Konsumenten in diesen Bereichen Top-Angebote ohne Feilschen, können einfach und schnell online abschließen und so bis zu 2.750 Euro jährlich sparen. Dazu bietet durchblicker.at kostenlose Beratung und unterstützt beim Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.

Aktuell beschäftigt das Start-up mit Sitz in Wien 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Partner von durchblicker.at sind Global 2000, klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie topprodukte.at, ein Service von klimaaktiv. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at

Über geizhals.at

Geizhals-Preisvergleich existiert seit 1996 als unabhängige Preisvergleichs-Plattform im Internet. Aufgrund der großen Beliebtheit wurde im Jahr 2000 die Preisvergleich Internet Services AG gegründet und damit gelang der endgültige Durchbruch. Während in den Anfangsjahren noch der Fokus auf PC-Hardware und Unterhaltungselektronik lag, wurden mit der steigenden Popularität auch neue Bereiche wie "Haushalt", "Drogerie" und "Sport" immer wichtiger. Die Geizhals-Produktdatenbank wird von der Redaktion laufend gepflegt und erweitert und zudem mit nützlichen Zusatzinformationen (Produkttests, Anleitungen, etc.) angereichert. In Kombination mit den detaillierten Produktfiltern wird dem User eine einzigartige Hilfestellungen beim (Online-)Shoppen angeboten. Diesem konsumentenfreundlichen und transparenten Zugang ist es zu verdanken, dass Geizhals mittlerweile zu einer der wichtigsten E-Commerce-Plattformen im deutschen Sprachraum zählt.

