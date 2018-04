Die RednerInnen des Wiener Jugend-Redewettbewerbs stehen fest

Frei von der Leber weg reden junge Menschen am 26. April im Rathaus beim Landes-Jugend-Redewettbewerb

Wien (OTS) - Fünf Tage dauerten die Vorausscheidungen, jetzt stehen die Nominierten für den Wiener Jugend-Redewettbewerb fest. 18 SchülerInnen aus elf Schulen setzten sich in den Vorrunden durch und stehen nun im Semifinale, dem Landes-Jugend-Redewettbewerb, der am 26. April im Rathaus sattfindet. Für die SiegerInnen des Landeswettbewerbs geht es im Mai nach Klagenfurt zum Bundesbewerb.

„Wo ist Heimat für dich“, „Soziale Medien und unsere Gesellschaft“, „Wofür lohnt es sich zu leben“ oder „Anders sein“: Die jungen RednerInnen sprechen über Themen, die sie bewegen, ärgern und berühren. In der Jury sind u.a. Kinder- und Jugendbuchautorin Elisabeth Steinkellner und frühere SiegerInnen des Redewettbewerbs.

„Die jungen Redetalente setzen sich in ihren Beiträgen mit Themen auseinander, die ihnen am Herzen liegen. Dazu gehört viel Mut und Engagement und das verdient allen Respekt“, so Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Das Interesse dieser jungen Menschen für aktuelle gesellschaftspolitische Themen ist immer wieder beeindruckend“, berichtet Gini Stern von wienXtra-schulevents, eine der OrganisatorInnen des Bewerbs bei den Vorrunden.

Die Bewerbe des Redewettbewerbs werden in drei Kategorien geführt:

Klassische Rede, Spontanrede und „Neues Sprachrohr“ – eine Kategorie, bei der Thema und Darbietungsform frei wählbar sind. In der Kategorie Klassische Rede ist der Redewettbewerb in die Schultypen Höhere Schulen, Berufsschulen/mittlere Schulen und Polytechnische Schulen unterteilt. Besonders stark vertreten unter den Berufsschulen ist, wie letztes Jahr, die Berufsschule für Verwaltungsberufe mit vier Nominierungen bei der Klassischen Rede.

Die Reden des Landesbewerbs sind ab Ende April auf dem YouTube-Kanal von wienXtra-schulevents zu finden. Medienvertreter_innen sind beim Landes-Jugend-Redewettbewerb am 26. April herzlich willkommen.

Die Nominierten:

Klassische Rede – Höhere Schulen

o Lena Teichert (Döblinger Gymnasium, 1190)

o Eidel Malowicki (Lauder Chabad ORG, 1020)

o Felix Galanski (Döblinger Gymnasium, 1190)

Spontanrede – Höhere Schulen

o Franziska Schweitzer (Albertus-Magnus-Gymnasium, 1180)

o Florian Kögler (Wiedner Gymnasium, 1040)

o Elias Burckhardt (GRG 8, 1080)

Klassische Rede – Berufsschulen

o Sipan Ali (Berufsschule für Verwaltungsberufe, Embelgasse, 1050) o Ahmet Deniz Orman (Berufsschule für Verwaltungsberufe, Embelgasse, 1050)

o Jessica Ashley Auinger (Berufsschule für Verwaltungsberufe Embelgasse, 1050)

o Nina Palackovic (Berufsschule für Verwaltungsberufe Embelgasse, 1050)

Klassische Rede – Polytechnische Schulen/Fachmittelschulen

o Lukas Nikolowsky (PTS/FMS 21)

o Sepideh Haidari (PTS/FMS 15)

o Natalie Medic (PTS/FMS 22)

Neues Sprachrohr

o Marc Teruel, Elena Spörl und Madeleine Bull (Lycée Français de Vienne, 1090)

o Clara Berger (Berufsschule für Lebensmittel, Touristik und Zahntechnik, Längenfeldgasse, 1120)

o Vera Willinger (Berufsschule für Lebensmittel, Touristik und Zahntechnik, Längenfeldgasse, 1120)

Wiener Landesbewerb: Do, 26.4.2018, 9:00-12:00 Begrüßung durch StR Jürgen Czernohorszky, Wolfgang Schüchner (AK Wien), Landesjugendreferent Karl Ceplak und Gemeinderat Heinz Vettermann Ort: Wiener Rathaus, Wappensaal

Medienvertreter_innen sind herzlich willkommen.

schulevents.at/redewettbewerb

YouTube-Channel: wienXtra-schulevents

(Schluss) wienXtra

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Brauneder

wienXtra-kommunikation

Tel.: 4000-84 380

E-Mail: lisa.brauneder @ wienXtra.at