Privatklinik Döbling mit neuer Leitung der Anästhesie und Intensivmedizin

Prim. Dr. Ulrich Oberndorfer, MBA ist seit März neuer Primararzt

Wien, (OTS) - 24. April 2018: Seit Anfang März leitet Primarius Dr. Ulrich Oberndorfer (42) die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin an der Privatklinik Döbling. Er ist Spezialist im Bereich der ultraschallgezielten Regionalanästhesie, einer fokussierten Schmerztherapie. Oberndorfer bringt zusätzlich die Kompetenz Kinderanästhesie mit.

„ Mit Herrn Dr. Oberndorfer haben wir einen exzellenten Anästhesisten und Intensivmediziner und zusätzlich Schmerztherapie-Experten an Bord. Er wird das Team der Anästhesisten und Intensivmediziner ausbauen und neue Leistungen etablieren “, informiert Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Kainz, Ärztlicher Direktor der Privatklinik Döbling.



Dr. Oberndorfer promovierte an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Seine Facharztausbildung absolvierte er am AKH und in der Rudolfstiftung in Wien. Nach diversen Auslandsaufenthalten, bei denen er viel Erfahrung in der Kinderanästhesie sammelte, war er ab 2008 Anästhesist/Oberarzt im Orthopädischen Spital Speising.

Dr. Oberndorfer ist einer der Anästhesisten in Österreich mit umfassender Expertise im Bereich der ultraschallgezielten Regionalanästhesie. Diese Technik ist sehr präzise und in der Anwendung höchst anspruchsvoll. Als Referent leitete er dazu Workshops und Kurse und publizierte neben wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema ein Handbuch mit dem Titel „Ultraschallgezielte Regionalanästhesie in der Orthopädie“.

Privatklinik Döbling: Für das Wertvollste im Leben

Die Privatklinik Döbling in Wien, ein Betrieb der PremiQaMed Gruppe, bietet gemeinsam mit dem Ambulatorium und dem Ordinationszentrum eine leistungsstarke Infrastruktur für umfassende medizinische Behandlung auf höchstem Niveau. Sie ist beliebte Geburtsklinik und Kompetenzzentrum für Frauenmedizin. Weitere medizinische Schwerpunkte sind die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates (Physikalische Medizin, Osteitis, Knorpelregeneration und Orthobiologie), Magen und Darm, Onkologie und Chirurgie (Abdominal-, Hüft-, Venen-, plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie) sowie Augenheilkunde und Urologie. Die Patienten werden ambulant, tagesklinisch oder stationär behandelt. Die Privatklinik Döbling bietet ihren Patienten als Belegspital medizinische Spitzendienstleistung und erstklassiges Service in stilvollem Ambiente.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group wurde 1991 gegründet, ist heute ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Stabilität und Verlässlichkeit zeichnen das Unternehmen aus, das sich seit vielen Jahren auf Wachstumskurs befindet. PremiQaMed steht für nachhaltig erfolgreiche, innovative und verantwortungsvolle Führung von Gesundheitseinrichtungen mit Fokus auf Top-Qualität und Spitzendienstleistung.

