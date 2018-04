Einladung zur HAMMERLEHRE

Hammerlehre-Infotage 28. April und 5. Mai 2018, 9 – 14 Uhr - Berufsschule für Baugewerbe, Wagramerstraße 65, 1220 Wien

Wien (OTS) - Die Tage der HAMMERLEHRE stehen vor der Tür: An den Samstagen 28. April und 5. Mai, jeweils von 9 bis 14 Uhr, in der Berufsschule Bau in Wien 22, wird interessierten Jugendlichen die Möglichkeit geboten, selbst Tätigkeiten im Bauwesen auszuprobieren. Unter Anleitung von Meister und Lehrling wird mit Engagement viel Platz für Kreativität zur Erprobung der Berufe Bodenleger, Maler und Beschichtungstechniker, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutztechniker, Pflasterer, Lederwarenerzeuger und Sattler, Stuckateur und Trockenausbauer sowie Tapezierer und Dekorateur geschaffen. Hier dürfen die Jugendlichen selbst ans Werk gehen und ihre Talente und Fähigkeiten entdecken. Erste Schritte in Richtung einer Entscheidung für eine Lehre werden gesetzt.

Die Tätigkeiten im Bauwesen sind ebenso vielfältig wie spannend. Entsprechend bunt und interessant sind auch die Lehrberufe, die je nach den individuellen Talenten und Fähigkeiten für jeden das richtige Betätigungsfeld bieten – und oft auch eine beeindruckende Karriere ermöglichen. Innungsmeister der Landesinnung Wien der Bauhilfsgewerbe, Ing. Thomas Stangl, weiß: „Allem voran steht die Freude, mit den eigenen Händen etwas Wertvolles zu schaffen.“ Andreas Leo Denner, Wiener Innungsmeister der Maler und Tapezierer, bringt es auf den Punkt: „Ein Lehrling verdient von Anfang an Geld und steht daher schneller finanziell auf eigenen Beinen. Ein weiterer Pluspunkt sind die Aufstiegsmöglichkeiten. Mit einer abgeschlossenen Lehre nach bereits drei Jahren steht der beruflichen Karriere nichts im Wege. Schon nach wenigen Arbeitsjahren und weiteren Qualifizierungen sind der Aufstieg zum Meister und eine Führungsposition möglich."

Wir möchten Sie herzlich zu den HAMMERLEHRE-Infotagen am 28. April und 5. Mai von 9 bis 14 Uhr einladen und freuen uns auf Ihr Kommen. Ihre Anmeldung senden Sie bitte an baunebengewerbe@wkw.at.

Ihre Ansprechpersonen vor Ort:

Mag. Petra PINKER, T 0699/131 40 774

Andreas DENNER, Wiener Innungsmeister der Maler und Tapezierer, T 0664/336 26 15

Url: http://www.hammerlehre.at

