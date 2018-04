Zürich, das kulinarische Mekka der Schweiz

Vom 24. Mai bis 3. Juni wird am FOOD ZURICH an 150 Events gekocht, gekostet und diskutiert. Zürich ist aber auch das ganze Jahr über ein kulinarischer Hotspot.

Wien/Zürich (OTS) - Bauernschänke

Die gut hundertjährige „Bauernschänke“ im Herzen der Altstadt wird seit März von einem überaus illustren Trio der Zürcher Gastronomieszene geführt: Der renommierte Koch Nenad Mlinarevic pachtet das Lokal zusammen mit Zürichs Pop-up-Star Valentin Diem und Gastrounternehmer Patrick Schindler. Ihr Konzept überrascht: Kein festes Menü, keine Vor-, Zwischen- und Hauptgerichte stehen auf der Karte, sondern der Gast bestellt nur so viel und auf was er Lust hat. bauernschaenke.ch

Restaurant Mémoire und Santa Rosa Bar

Im stillgelegten Brauerei-Silo im Löwenbräu-Areal haben sich das Restaurant Mémoire sowie die kleine Bar Santa Rosa eingenistet. „Mémoire“ bedeutet Erinnerung – Erinnerung an köstliches Essen und an eine Location, die einst einem anderen Zweck diente. Im Untergeschoss des Stahlsilos beobachten Gäste das bunte Treiben in der offenen Küche, während die kleine Bar mit verspielten Cocktails überzeugt. Unbedingt reservieren! restaurantmemoire.ch, santa-rosa.ch

Widder Bar & Kitchen

Die beliebte Widder Bar wurde einem „Makeover“ unterzogen und erstrahlt neu als Widder Bar & Kitchen im neuen Glanz. Von der Bar führt neu eine Treppe in die „Kitchen“ im Obergeschoss, wo eine nach Geschmäckern ausgerichtete Karte verzaubert. Freuen dürfen sich Besucher außerdem auf die „Widder Garage“, die während besagtem Umbau als Übergangs-Bar diente. Diese war so erfolgreich, dass sie im Frühjahr kurzerhand wiedereröffnet wird. widderhotel.com

Pic Chic

Das „Pic Chic“ an der Bahnhofstrasse ist eine kleine, aber feine Markthalle mit zehn verschiedenen Essensständen. Das Konzept ist eine Mischung aus Streetfood-Markt und Picknick, allerdings überdacht und mit stetig wechselndem Angebot. Das Ambiente ist locker und unkompliziert, aber trotzdem chic. pic-chic.ch

Restaurant Rosi

Seit Januar hat Zürich im Trendquartier Zürich-West ein sogenanntes Neo-Wirtshaus. Der kulinarische Fokus liegt auf dem Alpenraum Österreich, Schweiz und Bayern, der Heimat des Küchenchefs Markus Stöckle. Dieser bietet eine moderne, kreative, aber zugängliche und gemütliche Wirtsstube ohne Schnickschnack. rosi.restaurant

