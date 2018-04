Kapsch liefert und betreut neues Customer Service System für die State Road and Tollway Authority im US-Bundesstaat Georgia

Wien/McLean (USA) (OTS) - Das Customer Service System wird elektronische Maut- und Parktransaktionen verarbeiten und als Interoperabilitätsplattform für die zukünftige Abrechnung von multimodalen Diensten fungieren.

Kapsch TrafficCom wurde von der State Road and Tollway Authority (SRTA) des US-Bundesstaats Georgia als Systemintegrator für ein neues Customer Service System (CSS) ausgewählt. Im Rahmen dieses Auftrags wird Kapsch der SRTA eine hochmoderne Backoffice-Plattform zur Verfügung stellen, mit der die Behörde ihren Kunden für Verkehrsdienstleistungen wie Autobahnmaut und Parken voll integrierte Benutzerkonten anbieten kann. Kapsch leitet das Projekt von seiner lokalen Niederlassung in Duluth im US-Bundesstaat Georgia aus. Der Vertrag läuft vom 1. Dezember 2017 bis Juni 2025 mit fünf aufeinanderfolgenden einjährigen Verlängerungsoptionen nach Ermessen der SRTA.

Das Backoffice-System von Kapsch ist die ideale Unterstützung für die rasch wachsende Verkehrslandschaft von Georgia. Das CSS ist eine skalierbare und modulare Plattform, die sowohl an die Bedürfnisse der Kunden als auch an die Anforderungen des SRTA-Projekts angepasst werden kann. Die SRTA plant, für die Bevölkerung der Großstadt Atlanta künftig mehr Systeme für die Mauteinhebung und für kontrollierte Spuren einzurichten. Dank einer integrierten, flexiblen und adaptierbaren Backoffice-Lösung kann die Behörde ihren Kunden nahtlose Prozesse anbieten und Transaktionen für alle SRTA-Mauteintrichtungen und vernetzten Partnerstationen innerhalb eines einzigen Benutzerkontos abwickeln.

„Die SRTA freut sich, in Zusammenarbeit mit Kapsch ihren Kundenservice jetzt und in Zukunft verbessern und neue Funktionen sowie einfachere Prozesse für die Nutzer einführen zu können“, sagt Chris Tomlinson, Executive Director der SRTA. „Das CSS von Kapsch wird unseren Kunden die Verwaltung ihrer Konten erleichtern und mehr Möglichkeiten bieten, wie und wo sie ihren ‚Peach Pass‘-Account verwenden können.“

„Mobilitätslösungen der Zukunft müssen Verkehrsteilnehmern einen Mehrwert bieten“, so Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom. „Für die technologischen Lösungen im Hintergrund bedeutet das mehr Flexibilität, einen höheren Integrationsgrad und eine bessere Anpassungsfähigkeit. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir unsere und ihre Lösungen für Endanwender in genau diese Richtung weiter.“

Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von intelligenten Verkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit und vernetzte Fahrzeuge. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden aus einer Hand ab: von Komponenten über Design bis zur Errichtung und dem Betrieb von Systemen. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, den Straßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer, zuverlässiger, effizienter und komfortabler zu machen sowie die Umweltbelastung zu reduzieren.

Eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten in mehr als 50 Ländern rund um den Globus hat Kapsch TrafficCom zu einem international anerkannten Anbieter intelligenter Verkehrssysteme gemacht. Als Teil der Kapsch Group verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und notiert seit 2007 im Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Die aktuell mehr als 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten im Wirtschaftsjahr 2016/17 einen Umsatz von rund 648. Mio. EUR.

