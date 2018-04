Opern-Klänge und Film-Lieder im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Laufend gehen Konzerte, Lesungen, Kinder-Programme, Ausstellungen und manch andere Kultur-Termine im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) über die Bühne. Die nächsten Veranstaltungen: Freundinnen und Freunde von Opern-Klängen und Operetten-Liedern dürfen einen Musik-Abend am Mittwoch, 25. April, mit dem Vokal-Ensemble „Ciclo Gigli“ nicht verpassen. Beginn des Konzerts: 19.00 Uhr. Das Publikum wird um Spenden ersucht. Am Samstag, 28. April, ist die Musik-Formation „Singing Dream Team“ zu Gast im Museum. Ab 19.00 Uhr hören die Besucherinnen und Besucher im Festsaal ein Programm mit dem Titel „Darling, ich bin im Kino“.

Dargeboten werden bewegende Stücke aus großen Hollywood-Filmen. Melodiöse „Highlights“ aus internationalen Musical-Produktionen komplettieren den bunten Liederreigen. Die Gruppe „Singing Dream Team“ besteht bei der Vorstellung aus Regine Pawelka-Oskera (Gesang), Margit Pregler (Gesang), Natascha Rojatz (Saxophon, Klarinette), Michael Wagner (Gesang) sowie Roman Teodorowicz (Klavier). Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro („Musikspende“). Mehr Informationen und Karten-Reservierungen: Telefon 0699/11 48 38 48, E-Mail regine.pawelka @ aon.at.

Auskünfte über mannigfaltige Kultur-Projekte im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf fordern Interessierte direkt beim ehrenamtlich tätigen Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, an: Telefon 0664/55 66 973 und Telefon 270 51 94. Anfragen an den Bezirkshistoriker per E-Mail: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ensemble „Singing Dream Team“:

www.singingdreamteam.com/künstler-innen/

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk