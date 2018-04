Instandsetzung der Brücke über die Lainsitz im Zuge der B 41

Geringe Verkehrseinschränkungen trotz Sperre der B 41 ab Mai mit ausgeklügeltem Verkehrsumleitungskonzept

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Gemeindegebiet von St. Martin wird die Brücke im Zuge der Landesstraße B 41 über die Lainsitz (Talübergang Schützenberg) instandgesetzt. Die 9-feldrige Spannbetonhohlkastenbrücke überquert mit einer Gesamtstützweite von rund 330 Metern die Lainsitz. Auf Grund des Alters (Baujahr 1979) sind massive Zeitschäden an der Brückenausrüstung, insbesondere an den Abdichtungs- und Wasserableitungssystemen entstanden, welche in der Folge zu flächigen Beton- und Bewehrungsschäden am Brückenoberbau sowie am Brückenunterbau (Pfeiler und Widerlager) geführt haben. Zudem sind die Fahrbahnübergänge sowie Verschleißteile bei den Brückenlagern zur Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit (Bewegungsfähigkeit) zu ersetzen.

Um weitere Schäden zu vermeiden, hat sich der NÖ Straßendienst (Abteilung Brückenbau) zu einer Generalinstandsetzung der Brücke entschlossen. Bei der rund 330 Meter langen Brücke werden Fahrbahnbelag, Brückenabdichtung und die beiden Übergangskonstruktionen neu hergestellt. Weiters wird der Randbalken inklusive Geländer mit Spritzschutz erneuert und auf beiden Seiten werden Leitschienen neu montiert. Auch die Brückenuntersicht sowie die Lager und die Brückenentwässerung werden saniert. Die Arbeiten werden von der Firma Leyrer + Graf ausgeführt. Die Gesamtkosten von rund 1,8 Millionen Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Es ist geplant, die Arbeiten im Zeitraum von April bis Oktober abzuwickeln. Für die Arbeiten auf dem Brückendeck ist eine viermonatige Totalsperre von Mai bis August der B 41 in diesem Abschnitt erforderlich. Das Verkehrskonzept sieht während dieser Sperre eine Umleitung des Pkw-, Linienbus- und Fußgängerverkehrs über die Gemeindestraße durch Schützenberg (ehemalige B 41) vor. Der Schwerverkehr soll über Steinbach – Mühlbach – Engelstein – Großschönau – Weitra umgeleitet werden.

Nähere Informationen: NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

