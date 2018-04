Auszeichnung: Der "Grüne Zweig" für die Ö3-Wundertüte

Die Schülerinnen und Schüler der HLUW Yspertal verleihen der Ö3-Handysammelaktion einen Nachhaltigkeitspreis

Wien (OTS) - Für diesen Preis kann man sich nicht bewerben - den kann man sich nur erarbeiten. Jahr für Jahr zeichnen die Schülerinnen und Schüler der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft Yspertal Unternehmen, Organisationen oder Personen für ihre besonderen Verdienste und ihr Engagement im Umwelt- und Ressourcenschutz aus. Heuer haben sich die künftigen Umweltwirtschaftsmanagerinnen und –Manager für die Ö3-Wundertüte entschieden. „Die Arbeit des Teams der Ö3-Wundertüte trägt wesentlich zur Umweltbewusstseinsbildung und zum Ressourcenschutz bei“, erklärt Schulsprecherin Lena Strasser. Überreicht wurde der Preis heute im Ö3-Wecker.

Anerkennung für nachhaltiges Wirken

Seit dem Start der Aktion 2005 hat die Ö3-Gemeinde 5,2 Millionen Handys in der Ö3-Wundertüte abgegeben. Kaputte Mobiltelefone sind umweltgerecht recycelt worden, noch funktionierende Geräte können weiter verwendet werden und so müssen weniger neue produziert werden. Außerdem hat die Aktion noch einen wichtigen Mehrwert: Die alten Handys haben im Verwertungskreislauf bisher einen Erlös von fast acht Millionen Euro gebracht. Mit diesem Geld werden über Licht ins Dunkel und die Caritas direkt Familien in Notlagen in Österreich unterstützt.

Preisverleihung im Ö3-Wecker

Eine Delegation von 30 Schülerinnen und Schülern hat den „Grünen Zweig“ heute im Ö3-Weckerstudio an Robert Kratky überreicht -stellvertretend für das Ö3-Team, die Partner der Ö3-Wundertüte und die ganze große Ö3-Gemeinde. Das Ö3-Team bedankt sich ganz herzlich für die besondere Anerkennung und nimmt sie als Motivation für die Zukunft, denn schon jetzt gilt: Alte Handys suchen und bereitlegen, denn die Ö3-Wundertüte kommt verlässlich wieder!

„Das verlässlichste Wunder der Welt“

Die Aktion von Hitradio Ö3 in Zusammenarbeit mit Licht ins Dunkel, der Caritas und der Österreichischen Post AG ist bereits seit 13 Jahren ein verlässlicher und einfacher Verwertungsweg für nicht mehr benötigte Mobiltelefone. Wer immer wo auch immer eines oder mehrere hat: Die Ö3-Wundertüte ist der beste Ort dafür. Alle Infos zur Sammlung in den Haushalten, in den Schulen und auch in Firmen auf http://oe3.orf.at/wundertüte

