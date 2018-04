EANS-Adhoc: ams AG / ams mit Ergebnissen des 1. Quartals im Rahmen der Erwartungen bei kundenbezogenen Volumeneffekten, 147% Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr; Umsatzerwartung für 2. Quartal ...

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Finanzielle Eckdaten für das erste Quartal 2018

Quartalsbericht

23.04.2018

Premstätten - (Fortsetzung Titel) ...stark durch beschleunigte kun¬denseitige Produktüberleitung beeinträchtigt; signifi¬kante Kapazitätsunterauslastung im 2. Quartal, da Produktänderungen in großem Consumer-Programm Vorproduktion verhindern; im Plan für umfangreiche erwartete Hochläufe im 2. Halbjahr; Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht

Premstätten, Österreich (23. April 2018) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht die Ergebnisse des 1. Quartals mit Umsatz und operativer Profitabilität im Rahmen der Erwartungen, wobei die Ergebnisse kundenbezogene Volumeneffekte widerspiegeln und der Umsatz ein Wachstum von 147% im Jahresvergleich zeigt. ams erwartet im 2. Quartal eine signifikante kurzfristige Beeinträchtigung aus stark beschleunigten, kundengetriebenen Produktüberleitungen in großen Smartphone-Programmen, die eine Umsatzerwartung von USD 220-250 Mio. zur Folge hat. Durch diese Produktüberleitungen sowie Produktänderungen in einem großen Consumer-Programm, die eine Vorproduktion von Teilen verhindern, erwartet ams eine signifikante Kapazitätsunterauslastung im 2. Quartal, die zu einer erwartet negativen bereinigten operativen Marge führt. Gleichzeitig liegen die Vorbereitungen für erwartete umfangreiche Produkthochläufe im 2. Halbjahr 2018 im Plan.

Der Konzernumsatz im 1. Quartal 2018 betrug USD 452,7 Mio. und lag damit in der unteren Hälfte der veröffentlichten Erwartung, 147% höher gegenüber USD 183,5 Mio. im Vorjahresquartal und 22% niedriger als im Vorquartal. Die bereinigte Bruttogewinnmarge für das 1. Quartal lag bei 36% (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), gegenüber 44% im Vorjahresquartal (33% einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung, gegenüber 40% im Vorjahresquartal).

Das bereinigte Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) für das 1. Quartal betrug USD 77,3 Mio. oder 17% des Umsatzes im Rahmen der veröffentlichten Erwartung (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), ein starkes Wachstum gegenüber USD 5 Mio. oder 3% des Umsatzes im Vorjahresquartal (USD 46,5 Mio. oder 10% des Umsatzes einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung verglichen mit

USD -16,9 Mio. oder -9% des Umsatzes im Vorjahresquartal).

Das bereinigte Nettoergebnis des 1. Quartals 2018 lag bei USD 99,9 Mio. (bereinigt um die Wert­änderung des Optionsbestandteils der Fremdwährungswandelanleihe) gegenüber USD -19,9 Mio. im Vorjahresquartal (1. Quartal 2018: USD 77,1 Mio. einschließlich Wertänderung). Das bereinigte unverwässerte/verwässerte Ergebnis je Aktie für das 1. Quartal lag bei CHF 1,20/ 1,12 bzw. USD 1,25/1,17 basierend auf 80.064.021/83.082.083 Aktien (CHF 0,92/ 0,86 bzw. USD 0,96/0,89 einschließlich Wertänderung; 1. Quartal 2017: CHF -0,23/ -0,23 bzw. USD -0,27/-0,26 basierend auf 74.496.209/76.213.409 Aktien, jeweils gewichteter Durchschnitt).

Der operative Mittelzufluß (Cash Flow) im 1. Quartal 2018 betrug USD 56,3 Mio. gegenüber USD 32,0 Mio. im Vorjahresquartal. Der Gesamtauftragsbestand am 31. März 2018 (ohne Konsignationslagervereinbarungen und inklusive bestimmter vorausgeplanter Zusagen) betrug USD 345,9 Mio. (USD 666,1 Mio. am 31. Dezember 2017 und USD 240,4 Mio. am 31. März 2017).

ams verzeichnete eine solide Geschäftsentwicklung im 1. Quartal bei starkem Wachstum gegenüber dem Vorjahr und trotz kundenbezogener Volumeneffekte im Consumer-Geschäft. Die Ergebnisse des 1. Quartals bestätigen die starke Marktposition von ams bei hochwertigen

Sensorlösungen für Endmärkte im Consumer- und Nicht-Consumer-Bereich. Das Consumer- und Communications-Geschäft ist überschaubar positiv in das neue Jahr gestartet, da der Markterfolg der Lösungen von ams durch sichtbare, kundenseitige Volumeneffekte gedämpft wurde. Als führender Anbieter im Bereich Optische Sensorik beliefert ams viele der weltweit größten Smartphone- und Consumer-OEMs mit hochwertigen optischen Sensorlösungen einschließlich optischen Systemen für 3D-Sensorik, True Color-Displaymanagement, Annäherungssensoren und weiteren optischen Applikationen. Mit seinem Fokus auf Anwendungen der nächsten Generation treibt ams Innovationen bei optischen Technologien für langfristige Wachstumsmärkte voran. ams' Portfolio im Markt für Optische Sensorik umfasst ein breites Spektrum an Hard- und Software, das vor kurzem durch die im 1. Quartal abgeschlossene Akquisition von KeyLemon um führende Softwareexpertise bei 3D-Gesichtserkennung erweitert wurde.

Obwohl ams ein schwierigeres kurzfristiges Nachfrageumfeld verzeichnet, suchen Consumer-OEMs aktiv die Zusammenarbeit mit ams bei 3D-Sensorik und anderen neuen Sensorikfunktionen der Zukunft, um ihre Differenzierung im Markt zu erhöhen. ams konzentriert sich auf seine breit angelegte, mehrere Generationen umfassende 3D-Sensorik-Roadmap und bereitet sich auf eine deutlich umfangreichere Verbreitung von 3D-Sensorik im Consumer-Markt vor. Die VCSEL- und VCSEL-Treiberkompetenz von ams, für die ams hohes Marktinteresse verzeichnet, ist ein Kernelement des ams-3D-Sensorikportfolios und schafft klare Wettbewerbsvorteile für die Strategie von ams im Bereich 3D-Sensorik. Aufgrund der hochkomplexen Technologien in der 3D-Sensorik ist das umfassende Lösungs-Know-how von ams besonders wertvoll beim Aufbau einer Führungsposition im attraktiven 3D-Sensorikmarkt. ams arbeitet zugleich an zahlreichen Produktentwicklungen in anderen Feldern der optischen Sensorik, darunter Spektralsensorik, sowie weiteren Multisensorlösungen für Consumer-Anwendungen, die neue Wachstumsmöglichkeiten für die kommenden Jahre eröffnen. Die sonstigen Consumer-Produktlinien von ams einschließlich Audiolösungen wurden in weiterhin hohen Volumina an zahlreiche Geräteanbieter ausgeliefert und trugen positiv zur Entwicklung im 1. Quartal bei.

Das Industrial-, Medical- und Automotive-Geschäft von ams ist positiv in das Jahr gestartet und entwickelte sich im 1. Quartal im Rahmen der Erwartungen oder leicht besser. Im Industriemarkt bleibt das Nachfrageumfeld der Produktlinien für Automation, Gebäudemanagement, Heim- und Gebäudeautomation (HABA) und das noch junge Industrial IoT-Geschäft insgesamt attraktiv. Die starke Position von ams in der Industriesensorik basiert auf Innovation und der Fähigkeit, anspruchsvolle Anwendungen für bedeutende OEMs und deren Kunden zu unterstützen. Im Bereich Imaging erhielt ams kürzlich einen wichtige Branchenauszeichnung für eine neue hochinnovative Imagesensorlösung für den Industriemarkt. Das Medical-Geschäft von ams verzeichnete eine attraktive Entwicklung, dabei erweitert ams sein Medical Imaging-Portfolio für Computertomografie (CT), digitales Röntgen und Mammografie und entwickelt Miniaturkameratechnologien weiter. Das Automotive-Geschäft setzte seine gute Entwicklung dank seines breiten Angebots an Lösungen für Sicherheit, Fahrerassistenz, Positionsmessung und Fahrwerksregelung ebenfalls fort. ams wird bestärkt durch seinen raschen, großen Projektgewinn für VCSEL-Illumination in Automotive-3D-LIDAR, dessen erwarteter Gesamtwert über die Lebensdauer inzwischen weiter gestiegen ist. Dieser Erfolg bestätigt die besondere Wichtigkeit der Solid State-LIDAR-Technologie für das autonome Fahren. Die unerreichte Kompetenz von ams bei der Kombination von VCSELs mit sehr hoher Leistung und anspruchsvollen Treiberschaltungen zu hochdifferenzierten Beleuchtungs­lösungen schafft bedeutende Wettbewerbsvorteile in diesem langfristigen Markt, während das Marktinteresse weiter ansteigt. Zusätzlich sieht ams deutlich wachsendes Interesse an innovativen 3D-Sensorik-Anwendungen im Fahrzeuginnern.

Die Investition in interne VCSEL-Fertigungskapazität in Singapur schreitet wie geplant voran, daher ist ams zuversichtlich, 2019 eine hochvolumige interne Fertigung von differenzierten VCSELs mit hoher Leistung unterstützen zu können.

Für das 2. Quartal 2018 erwartet ams eine signifikante kurzfristige Negativwirkung im Consumer-Geschäft aufgrund von stark beschleunigten, kundengetriebenen Produktüberleitungen bei umfangreichen Smartphone-Programmen. Im Nicht-Consumer-Geschäft erwartet ams eine weiterhin solide Entwicklung im 2. Quartal. Infolgedessen und basierend auf verfügbaren Informationen erwartet ams im 2. Quartal einen Umsatz von USD 220-250 Mio., ein Anstieg um 10-25% gegenüber dem Vorjahr, der zu einem erwarteten Umsatzwachstum im 1. Halbjahr 2018 von 87-96% gegenüber dem 1. Halbjahr des Vorjahres führt.

Wie zuvor erwähnt bereitet sich ams auf umfangreiche Hochläufe im 2. Halbjahr 2018 vor, die hochvolumige optische Lösungen für 3D-Sensorikanwendungen im Consumer-Markt neben anderen Produkten umfassen. Hierbei konzentriert sich ams auf die Verfügbarkeit sämtlicher notwendiger Ressourcen für diese bedeutenden Hochläufe, die das Unternehmen vor sich sieht. Konsequenterweise und zur Vermeidung ungewollter Risiken verfolgt ams trotz einer bereits erkennbaren signifikanten Unterauslastung der Kapazitäten keinen kurzfristigen Abbau seines ausgebildeten Personals an den Produktionsstandorten in Asien. Diese Unterauslastung beruht auf den beschriebenen Produktüberleitungen sowie Produktänderungen in einem umfangreichen Consumer-Programm, die eine mögliche Vorproduktion von Teilen verhindern.

Die bereinigte operative Ergebnismarge für das 2. Quartal (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) erwartet ams daher aufgrund der Unterauslastung der Produktionskapazität an den Standorten in Singapur negativ im Bereich von -20 bis -25%. Für die Zukunft erwartet ams keine Wiederholung derartiger kurzfristiger Übergangseffekte in ähnlicher Größenordnung in den kommenden Jahren. ams geht ab 2019 von einer stärker ausgeglichenen Saisonalität der Hochläufe innerhalb eines Jahres aus, da ams eine Ausweitung seiner Kundenbasis an Consumer-OEMs für Optische Sensorik erwartet.

Trotz dieses kurzfristigen Volumeneffekts wird die starke Position und das Wachstumspotenzial von ams in einigen der spannendsten Wachstumsbereiche des Sensorikmarkts durch das ausnehmend starke Marktinteresse unterstrichen, das OEMs in allen Endmärkten von ams zeigen. Die mittelfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele von ams für, respektive, den Zeitraum 2016-2019 und ab 2019 bleiben unverändert bestehen.

Der Quartalsbericht zum ersten Quartal 2018 einschließlich weiterer Finanzinformationen steht auf der Unternehmenswebsite unter www.ams.com/eng/ Investor/Financial-Reports [http://www.ams.com/eng/Investor/Financial-Reports] zur Verfügung. Gleichzeitig hat ams den Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht, der auf der Website des Unternehmens ebenfalls unter http://www.ams.com/eng/ Investor/Financial-Reports [http://www.ams.com/eng/Investor/Financial-Reports] verfügbar ist.

###

Über ams

ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen.

Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:

AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com [http://www.ams.com/]

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: ams AG

Tobelbader Strasse 30

A-8141 Premstaetten

Telefon: +43 3136 500-0

FAX: +43 3136 500-931211

Email: investor @ ams.com

WWW: www.ams.com

ISIN: AT0000A18XM4

Indizes:

Börsen: SIX Swiss Exchange

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Moritz M. Gmeiner

Vice President Investor Relations

Tel: +43 3136 500-31211

Fax: +43 3136 500-931211

Email: investor @ ams.com