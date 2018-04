Neues Kulturdenkmal The Founder's Memorial eröffnet in Abu Dhabi

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - The Founder's Memorial, eine neue kulturelle Attraktion, die an den Gründungspräsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Scheich Zayid bin Sultan Al Nahyan erinnert, wurde in Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, eröffnet.

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.multi vu.com/players/uk/8312551-cultural-landmark-founders-memorial-uae/

Die Gedenkstätte erkundet auf künstlerische Weise Leben, Werte und Vermächtnis von Scheich Zayid. Mit ihren Angeboten, wie z. B. Kunst, Geschichte und Ausstellungen, die Aspekte der sozialen, kulturellen und ökologischen Traditionen des Landes aufzeigen sollten, bietet sie eine einmalige Gelegenheit, in die Geschichte und Kultur der VAE einzutauchen.

Scheich Zayid war ein internationaler Vordenker und Botschafter des Wandels, der weltweit als Menschenfreund und Naturschützer bekannt war und für Respekt, Nachhaltigkeit, Bildung und Frauenrechte eintrat. Zu seinen zahlreichen nationalen und internationalen Errungenschaften zählt die bahnbrechende Vereinigung der sieben unabhängigen Emirate, die in der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 1971 gipfelte. Darüber hinaus erhielt er 1997 für seine Bemühungen um den Artenschutz den Golden Panda Award des World Wildlife Funds.

Im Mittelpunkt der Räumlichkeiten steht "The Constellation", ein monumentales Kunstwerk von Public-Art-Künstler Ralph Helmick. Die Installation besteht aus 1.327 geometrischen Formen, die an mehr als 1.000 Kabeln hängen, und bildet ein dreidimensionales Portrait von Scheich Zayid, das von verschiedenen Blickwinkeln aus unterschiedliche Ansichten bietet. In der Nacht leuchten die Formen wie Sterne und erinnern damit an die Zeitlosigkeit von Scheich Zayids Vision als ein leuchtendes Vorbild. The Constellation befindet sich in einem 30 Meter hohen Pavillon; sie ist eine der größten Kunstinstallationen ihrer Art und in ihrem Einsatz von abstrakter Portraitdarstellung in dieser Größenordnung absolut einzigartig.

The Founder's Memorial umfasst 3,3 Hektar wunderschön gestalteter Parkanlagen mit einheimischen Pflanzen der VAE und der arabischen Halbinsel. Die Gedenkstätte beinhaltet den Sanctuary Garden mit Sitzbereichen und einem traditionellen "Falaj"-Bewässerungskanal, den Heritage Garden, in dem die Besucher Heilpflanzen der Wüste kennenlernen, und einen Hochweg mit atemberaubenden Aussichten auf The Constellation, den Persischen Golf und die Skyline der Stadt.

Dank des einfallsreichen Multimedia-Angebots im Infocenter erleben Besucher die Tradition der Emirate, indem sie durch seltene Aufnahmen, persönliche Zeugnisse von Menschen, die ihn kannten, und die Stimme des verstorbenen Staatsoberhauptes selbst mit Scheich Zayids Vermächtnis in Verbindung treten.

Kulturelle Tourleiter der Emirate bieten kostenlose Führungen durch die Anlage.

Seine Exzellenz Dr. Yousef Al Obaidli, Director General von The Founder's Memorial, erklärte: "Durch die Eröffnung von The Founder's Memorial erhalten Touristen die wundervolle Gelegenheit, die VAE im Kontext des visionären Staatsoberhauptes kennenzulernen, der den Staat gegründet hat. Hier können Besucher Scheich Zayids allgemeine Werte und seinen immensen Beitrag zur Welt als Vorkämpfer für die menschliche Entwicklung, die Umwelt und das Wohlergehen des Volkes erkunden."

Ralph Helmick erklärt: "Scheich Zayid bin Sultan Al Nahyan ist eine einzigartige globale Persönlichkeit, deren Geist sich überall in den VAE und darüber hinaus wiederfindet. Daher war es von entscheidender Wichtigkeit, dass das Design zu The Constellation von seinem Vermächtnis inspiriert wurde. Selbst als er eine beispiellose Modernisierung anleitete, blieb Scheich Zayid mit beiden Beinen auf der Erde. Daher ist The Constellation keine traditionelle figürliche Darstellung, sondern verkörpert eine aktive Neuerschaffung seines Ebenbildes und geht dabei bis an die Grenzen der Wahrnehmung, indem es Momente von Abstraktion und bildlicher Darstellung miteinander oszillieren lässt. Einfach ausgedrückt, soll das Kunstwerk das Irdische und das Überirdische miteinander verschmelzen lassen."

The Founder's Memorial ist täglich kostenlos für das Publikum geöffnet.

(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/678801/The_Founders_Memorial.jpg )

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8312551-cultural-lan dmark-founders-memorial-uae/ (https://www.multivu.com/players/uk/8312 551-cultural-landmark-founders-memorial-uae/)

Rückfragen & Kontakt:

TRACCS

+971-4-367-2530 binan.souleiman @ traccs.net