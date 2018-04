Sozialpsychiater Prof. Schöny mit Goldener Ehrennadel der Wirtschaftskammer ausgezeichnet

Presseaussendung von pro mente Austria

Wien (OTS) - Prof. Univ.-Doz. Dr. Werner Schöny, Präsident von pro mente Austria, wurde heute von WKÖ-Präsident Dr. Christoph Leitl die Goldene Ehrennadel der Wirtschaftskammer Österreich für seine Verdienste für die Wirtschaft verliehen. Der WKÖ-Präsident würdigte Prof. Schöny als jemanden, der „Brücken zwischen der Welt der Wirtschaft und der Welt des Sozialen gebaut“, der „Einstellungen, Mentalitäten und Bewusstsein verändert“ und stets eine „ganzheitliche Sicht“ auf die Welt habe.

Der Psychiater und Psychotherapeut ist Vorstandsvorsitzender von pro mente OÖ, langjähriger Ärztlicher Direktor der OÖ Landes-Nervenklinik Wagner Jauregg (bis 2011), Vorsitzender des Donauländischen Vereines für Psychiatrie und ihre Grenzgebiete, Ehrenmitglied der medizinischen Gesellschaft OÖ und Ehrenpräsident des Vereins Integrative Kulturarbeit. Prof. Schöny hat maßgeblich dazu beigetragen, die integrative Psychiatrie zu etablieren, die Psychiatriereform zu realisieren und aktiv mitgeholfen, menschliche Werte in der Gesellschaft hochzuhalten. Ein wichtiges Anliegen ist ihm die Enttabuisierung psychischer Krankheiten, weil es Gesundheit ohne psychische Gesundheit nicht gibt.

pro mente Austria ist der österreichische Dachverband für psychische und soziale Gesundheit. Ein Zusammenschluss von Institutionen, die im psychosozialen und sozialpsychiatrischen Bereich tätig sind. 25 Mitgliedsorganisationen in den Bundesländern leisten jedes Jahr mit ca. 3.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Betreuungsarbeit für 80.0000 psychisch kranke Menschen. Ziel ist der Abbau von Stigmatisierung und die Integration und Inklusion von Menschen mit psychischen Problemen. Die Mitgliedsorganisationen bieten professionelle Leistungen in Bereichen wie Arbeit, Wohnen, Beratung, Krisenintervention, Freizeit, Suchthilfe, Ehrenamt, etc. Die Zielgruppen umfassen alle Altersgruppen.

