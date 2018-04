Korrektur zu OTS 0086 von heute, 23. April - „DIE.NACHT“ am 24. April

Wien (OTS) - Die Aussendung wurde aufgrund der kurzfristigen Absage von Yung Hurn wie folgt geändert.

Korrigierte Neufassung:

„DIE.NACHT“ am 24. April: Hera Lind und Cesár Sampson bei „Willkommen Österreich“

Außerdem: Neues von den „Pratersternen“ und Wiedersehen mit „Sendung ohne Namen“

In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 24. April 2018, um 22.00 Uhr in ORF eins sind bei Stermann und Grissemann Bestseller-Autorin Hera Lind und Österreichs ESC-Teilnehmer Cesár Sampson zu Gast. Vor seinem Abflug zum Song Contest nach Portugal wird der Sänger von Stermann und Grissemann verabschiedet und gibt sein Lied „Nobody But You“ auf der „Willkommen Österreich“-Showbühne zum Besten. Gleich danach um 23.00 Uhr erhellen wieder die „Pratersterne“ „DIE.NACHT“. Diesmal begrüßt Hosea Ratschiller auf der Bühne im „Fluc“ Florian Scheuba, Bauer & Teichmann, Rudi Schöller und Stefan Haider. Und um 23.30 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit der kultigen „Sendung ohne Namen“.

„DIE.NACHT“ am 24. April im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Die Bestseller-Autorin Hera Lind hat sich seit 2010 auf Romane, die auf wahren Lebensgeschichten beruhen, spezialisiert. Aus ihrer eigenen Geschichte könnte die ausgebildete Konzertsängerin ebenfalls ein spannendes Buch schaffen. Mit ihrem dritten Bestseller „Das Superweib“ und der dazugehörigen Romanverfilmung gelang ihr in den 1990er Jahren der große Durchbruch. Der Bühne blieb sie trotz Bucherfolgen treu und war weiterhin als Sängerin aktiv. Im Fernsehen konnte man sie als Moderatorin der Talkshow „Hera Lind & Leute“, der Kuppel-Sendung „Herzblatt“ und als Teilnehmerin bei „Dancing Stars“ erleben. Bei Stermann und Grissemann war sie zuletzt 2014 zu Gast.

Vor seinem Abflug nach Portugal kommt Österreichs Vertreter beim diesjährigen „Eurovision Song Contest“, Cesár Sampson, zu Stermann und Grissemann ins Studio und er performt auch sein Lied „Nobody But You“ auf der „Willkommen Österreich“-Showbühne, mit dem er Österreich ein Finalticket für den größten Musikwettbewerb der Welt sichern will. Mit der Startposition 13 steht er am Dienstag, dem 8. Mai, beim ersten Semifinale auf der ESC-Bühne und ist um 21.00 Uhr live in ORF eins zu sehen.

„Pratersterne“ mit Scheuba, Bauer & Teichmann, Schöller und Haider um 23.00 Uhr

Hosea Ratschiller begrüßt aus dem „Fluc“ am Wiener Praterstern zum Stand-up-Abend für bekannte und vor allem für weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler der Kleinkunstszene. Diesmal mit: Florian Scheuba, Bauer & Teichmann, Rudi Schöller und Stefan Haider.

„Sendung ohne Namen: Eskapismus“ um 23.30 Uhr

Adorno träumte von Bordellen und auch wir Normalsterblichen flüchten uns gern in das Nerdtum oder in ein neues Eremitendasein. Der Eskapismus hat keinen guten Ruf, weil er das Gegenteil von Engagement ist. Trotzdem gibt es immer mehr Menschen, die sich dem Mitmachzwang verweigern. Sie erfinden eigene Staaten und andere Gegenwelten.

