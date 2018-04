Präsentationskonzert: Ausblick auf die Trigonale 2018

Seiser: Trigonale 2018 überzeugt mit hochkarätigem Programm und stimmigem Konzept. Bereicherung für Kärntens Kulturlandschaft.

Klagenfurt (OTS) - „Das hervorragende Präsentationskonzert war ein mehr als würdiger Auftakt für das hochkarätige Programm der Trigonale 2018. Festival-Leiter und Musik-Enthusiast Stefan Schweiger und seinem Team ist es einmal mehr gelungen, Kärnten zum Mittelpunkt der sogenannten Alten Musik zu machen“, zeigte sich Kultursprecher SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser beeindruckt angesichts des Präsentationskonzertes im St. Veiter Rathaus.



„Mit seiner konsequenten Arbeit sorgt das Team der Trigonale seit fünfzehn Jahren für eine unvergleichliche Bereicherung der musikalischen Szene in Kärnten. Die Trigonale ist mittlerweile ein Fixstern in der Kulturlandschaft Kärntens. Die Begeisterung für die Alte Musik beschränkt sich folglich nicht auf das Festival an sich, sondern bleibt das ganze Jahr über spürbar“, strich Seiser die Bedeutung des Festivals hervor, das im September 2018 startet.



„In Zeiten automatisch generierter Computermusik muss die Vertiefung und Erneuerung unserer musikalischen Tradition einen besonderen Stellenwert genießen. Die Trigonale ist in diesem Sinne ein regelrechter Gegenentwurf, der deutlich zeigt, wie viel uns die Kompositionskunst vergangener Jahrhunderte über die Musikentwicklung von heute und morgen verraten kann“. In diesem Zusammenhang dankte Seiser dem Gründervater der Trigonale, LR a.D. Georg Wurmitzer, für seinen Einsatz und Weitblick.



„Mein Dank gilt neben den Künstlerinnen und Künstlern auch allen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem hohen persönlichen Einsatz dieses Festival Jahr für Jahr möglich machen und seine Qualitäten beständig weiterentwickeln“, schließt Seiser.



(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Landtagsklub Kärnten, Klagenfurt