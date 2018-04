EANS-News: Kapsch TrafficCom AG erhält Auftrag für die Modernisierung der Mautinfrastruktur im US Bundesstaat Maryland

Durch das neue System werden alle Mauteinrichtungen mit modernsten RFID-Lesegeräten und Technologie für die automatische Kennzeichenerkennung ausgestattet.

Wien/McLean (USA) - Die Verkehrsbehörde des US-Bundesstaats Maryland (Maryland Transportation Authority, MDTA) beauftragte Kapsch TrafficCom (Kapsch) mit der Modernisierung und der Instandhaltung ihrer Straßenmautsysteme für Express-, Barzahlungs und Kombispuren. Der Vertrag startete im Februar 2018 und beinhaltet den Austausch der Mautinfrastruktur, die bis 2020 auf das Kapsch-System umgestellt werden soll, sowie sechs Jahre Betrieb und Wartung und die Option, den Vertrag um weitere vier Jahre zu verlängern. Das Projektvolumen des Basisvertrages beträgt mehr als 55 Mio. Euro und wird von der Kapsch-Niederlassung in Rockville, Maryland betreut.

Das neue Maustsysteme umfasst RFID-Lesegeräte, Kameras für die automatische Kennzeichenerkennung (Automated License Plate Recognition, ALPR) sowie Scanner für den Kombi-Spurbetrieb. Darüber hinaus wird Kapsch seinen stereoskopischen Sensor zur Fahrzeugerkennung und - klassifizierung (Vehicle Detection and Classification, nVDC) in den vollautomatisierten Fahrspuren installieren. Der nVDC ist ein videobasierter 3D-Sensor, der Fahrzeuge im gesamten Mautbereich durch Auslösen von ALPR-Kameras erkennen und klassifizieren kann. Eine Funktion des neuen Mautsystems ist das sogenannte "Trip Building", eine bewährte Lösung von Kapsch, bei der einzelne Transaktionen eines Fahrzeugs an verschiedenen Mautstellen zu Sets von aufeinanderfolgenden Fahrten zusammengefasst werden. Nach der Abstimmung mit ausgelesenen Transponderdaten und Kennzeichen wird eine einzelne Abrechnung für die gesamte von einem Fahrzeug zurückgelegte Strecke erstellt. Im Rahmen der Systemerneuerung wird Kapsch dem Backoffice der MDTA auch Services zur Überprüfung von Kennzeichenbildern sowie fertige Transaktionen zur Verfügung stellen und so die Genauigkeit und Überprüfbarkeit des Mautsystems verbessern.

Deb Sharpless, Deputy Executive Director bei der MDTA, meint: "Verlässlichkeit, Zusammenarbeit und Flexibilität werden diese Transformation vorantreiben und es uns ermöglichen, den steigenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, unsere Einrichtungen auf den neuesten Stand der Technik zu bringen und die Wirtschaft von Maryland anzkurbeln."

"Die Straßenmautsysteme von Kapsch und die innovativen Trip-Building-Funktionen sollen Kunden einen höheren Servicelevel mit erweiteter Funktionalität und einer bewährten Lösung bieten", sagt Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom. "Mit diesem Projekt bringen wir das Mautsystem der MDTA auf den neuesten Stand, machen es zu einem der führenden vollautomatisierten Systeme und stärken gleichzeitig unser Kerngeschäft in Nordamerika."

Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von intelligenten Verkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit und vernetzte Fahrzeuge. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden aus einer Hand ab: von Komponenten über Design bis zur Errichtung und dem Betrieb von Systemen. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, den Straßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer, zuverlässiger, effizienter und komfortabler zu machen sowie die Umweltbelastung zu reduzieren.

Eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten in mehr als 50 Ländern rund um den Globus hat Kapsch TrafficCom zu einem international anerkannten Anbieter intelligenter Verkehrssysteme gemacht. Als Teil der Kapsch Group verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und notiert seit 2007 im Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Die aktuell mehr als 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten im Wirtschaftsjahr 2016/17 einen Umsatz von rund 648. Mio. EUR.

