„Report“ am 24. April über strengere Asylpolitik, Auswirkungen der Landtagswahlen und Erdogans langen Arm

Im Studio zu Gast: Innenminister Herbert Kickl

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 24. April 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Strengere Asylpolitik

Die türkis-blaue Bundesregierung und Innenminister Herbert Kickl verschärfen das Fremdenrecht und setzen damit ihr Wahlversprechen einer möglichst restriktiven Asylpolitik um. ÖVP und FPÖ haben im Nationalratswahlkampf eine weitere Verschärfung des Fremdenrechts versprochen. Symbolpolitik oder notwendige und effiziente Maßnahmen? Ziel ist jedenfalls, Österreich für Flüchtlinge und Migranten möglichst unattraktiv zu machen. Ein Bericht von Martin Pusch und Katja Winkler.

Live im Studio ist Innenminister Herbert Kickl.

Neue Macht der Länder?

Vier Landtagswahlen sind geschlagen, die Landeshauptleute allesamt im Amt gestärkt. Was machen diese nun mit ihrer Macht und welche Auswirkungen haben die Wahlen auf die Bundespolitik? Zwischen Regierung und Ländern sind einige heikle Fragen um Geld und Reformen wie Pflegeregress und die Zusammenlegung von Krankenkassen zu klären. Ein Bericht von Alexander Sattmann.

Erdogans langer Arm

Fotos aus einer ATIB-Moschee in Wien, auf denen Kinder in Kampfanzügen und als Leichen zu sehen sind, erregen dieser Tage die Öffentlichkeit. Der türkisch-islamische Verein ATIB betreibt in Österreich mehrere Islam-Zentren und gilt als Ableger der türkischen Religionsbehörde in Österreich. Seit dem Bekanntwerden des Vorfalls in der Moschee ermittelt das Kultusamt wegen Verstoßes gegen das Islamgesetz, denn die Finanzierung der Moscheen und Vereine aus der Türkei ist verboten. Entsteht in den österreichischen Moscheen eine türkisch-nationalistische Parallelgesellschaft? Was sagen türkischstämmige Österreicher zu den Vorgängen in der Moschee? Eva Maria Kaiser und Martina Schmidt besuchen Türkinnen und Türken in Wien und Tirol.

