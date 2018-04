AVISO:Pressekonferenz: Ausstellung „Am Anfang war ich sehr verliebt …“ zu 40 Jahre Wiener Frauenhäuser

Wien (OTS) - Am 27. April 1978 wurde der Verein Soziale Hilfen für gefährdete Frauen und ihre Kinder gegründet. Im November 1978 eröffnete das erste Frauenhaus in Wien. Die vom Volkskundemuseum Wien gemeinsam mit dem Verein Wiener Frauenhäuser gestaltete Ausstellung nimmt das 40-jährige Jubiläum zum Anlass, erstmals in einer Gesamtschau auf die Geschichte und Entwicklung der Wiener Frauenhäuser zurückzublicken.

Mit:

Matthias Beitl, Direktor Volkskundemuseum Wien

Anne Wanner, Kuratorin

Andrea Brem, Geschäftsführerin Verein Wiener Frauenhäuser

Sandra Frauenberger, Stadträtin für Soziales, Gesundheit und Frauen Martina Ludwig-Faymann, Vorsitzende Verein Wiener Frauenhäuser

Im Anschluss Rundgang durch die Ausstellung.

Datum: Do, 26.04.2018, 11:30 Uhr

Ort: Volkskundemuseum Wien, Laudongasse 15–19, 1080 Wien

Nur für Presse.

Anmeldung erbeten unter presse @ volkskundemuseum.at

