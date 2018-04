Auf Entdeckungstour mit dem Convention Bureau Niederösterreich

Bohuslav: Niederösterreich als Top-Spot für Kongresse

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Convention Bureau Niederösterreich (CBNÖ) organisiert für seine Geschäftspartner erlebnis- und genussreiche Ausflüge, auf denen außergewöhnliche Locations und Top-Partner vorgestellt werden.

Ein Schloss als Veranstaltungsort eines Kongresses kennenlernen, unkonventionelle Locations für Seminare oder Firmenfeiern entdecken oder sich von den kulinarischen Vorzügen eines Caterers überzeugen:

Die vom Convention Bureau Niederösterreich (CBNÖ) für Businesskunden durchgeführten Entdeckungsreisen verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen. „Die ,Kurzurlaubstage‘ sind bei den Firmenkunden sehr beliebt, da sie sich bei einem Ausflug persönlich ein Bild vom Angebot machen und sich von unseren Top-Partner überzeugen lassen können“, erklärt Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav. „Dass wir bei den Ausflügen den Akzent ganz bewusst auf Niederösterreichs Qualitäten legen – die Vielfalt der Landschaften, das kulturelle Erbe und das erstklassige Genussangebot – kommt bei den Teilnehmern natürlich auch sehr gut an“, so Bohuslav.

„Wir sorgen bei unseren Expeditionen nach Niederösterreich für ein möglichst abwechslungsreiches Programm“, bestätigt die Leiterin des CBNÖ Edith Mader. Beim diesjährigen Frühlingsausflug am 21. April, an dem 60 Geschäftspartner inklusive Begleitung aus Niederösterreich und Wien teilnahmen, führte die Route vom Mostviertel über die Wachau bis nach Wagram. Begrüßt wurden die Gäste mit einem Frühstück auf der Messe Wieselburg, die ihre in den letzten Jahren stark ausgebaute Seminarinfrastruktur vorstellte.

Zum Mittagessen ging es über die Donau hinweg zum Klosterhof im Weingarten nach Spitz. Das geschichtsträchtige Anwesen dient mit seinem Restaurantbetrieb, der Vinothek und dem Marillenshop nicht nur als Wachauer Genussrefugium sondern auch als beliebte Location für Seminare, Klausuren und Tagungen. Ein Ausflugsschiff der BRANDNER Schifffahrt, das auch für Firmenfeiern, Geschäftsessen und Seminare zur Verfügung steht, führte die Teilnehmer anschließend nach Krems, von wo aus Schloss Grafenegg angesteuert wurde. Der Festival-Standort, an dem im Sommer die bedeutendsten Orchester der Welt gastieren, kann auch als Eventlocation für Kongresse oder Seminare gemietet werden.

Besucht wurden u. a. die neuen 16 modernen Cottages im Schlosspark und die von Toni Mörwald betreute Schlosstaverne, wo auch ein Umtrunk stattfand, bevor es wieder zurück zum Ausgangspunkt nach Wien ging. Der nächste Business-Ausflug findet am 16. Juni statt und führt zum neuen Diamond Cityhotel nach Tulln und in das kürzlich revitalisierte und ausgebaute SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich nach St. Pölten. Die Ziele im Herbst sind das neu eröffnete Hotel GABRIUM in Maria Enzersdorf, das Hotel Linsberg Asia, Schloss Weikersdorf und das Freigut Thallern, wo eine Weinverkostung stattfinden wird. „Neben den ,Kurzurlaubstagen‘, die eher für Geschäftspartner aus dem Inland konzipiert sind, organisieren wir heuer für Kunden aus dem Ausland auch eigene Kurzreisen“, kündigt CBNÖ-Leiterin Edith Mader an. So sind vom 4. bis 6. Mai 28 Kunden von Eventagenturen und Firmen aus München auf einer Study-Tour in der Wachau und im Wienerwald unterwegs, um Locations und Seminarhotels zu erkunden.

Das CBNÖ ist eine unabhängige Informations- und Koordinationsplattform für den Wirtschaftstourismus in Niederösterreich. Es dient als zentrale Anlaufstelle für Anfragen, unterstützt seine Kunden aus dem In- und Ausland bei der Organisation ihrer Veranstaltung und vergibt auch die Kongressförderung in der Höhe von bis zu 3.000 Euro. Bei der Vermittlung von Locations, Übernachtungsmöglichkeiten und Eventagenturen kann das CBNÖ auf einen Pool von hoch qualifizierten Partnern zurückgreifen.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02741/9005-12322, E-mail c.fuchs @ noel.gv.at, bzw. Niederösterreich-Werbung, Carina Kitir, Telefon 02742/9000-19844, carina.kitir @ noe.co.at, www.niederoesterreich.at, www.convention.niederoesterreich.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse