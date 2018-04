„Unterwegs in Österreich“ am 24. April aus Rotenturm an der Pinka und Rechnitz

Schwerpunktthema „Lärm – wie viel ist zu viel?“

Wien (OTS) - „Lärm – wie viel ist zu viel?“ lautet das Schwerpunktthema am Dienstag, dem 24. April 2018, in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr). „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Eva Pölzl und Martin Ganster aus Rotenturm an der Pinka und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Lukas Schweighofer aus Rechnitz.

Dienstag, 24. April: Schwerpunktthema: „Lärm – wie viel ist zu viel?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Rotenturm an der Pinka

An der Seite von Brigitte Kren spielt er im neuen Burgenland Landkrimi „Grenzland“ einen Dorfpolizisten, auch für David Schalkos neue Serie „M – Eine Stadt such einen Mörder“ stand er vor der Kamera und in Klagenfurt spielt er am Stadttheater – Christoph Krutzler ist sehr gefragt und viel im Einsatz. Über seinen vielseitigen Beruf spricht der burgenländische Schauspieler in „Guten Morgen Österreich“.

„Daheim in Österreich“ aus Rechnitz

Die junge Kärntnerin Melanie Payer ist auf dem Weg, ein Stern am Schlagerhimmel zu werden. „Einfach mehr“ lautet der Titel ihres zweiten Studioalbums. Bei „Daheim in Österreich“ ist sie live im mobilen Studio zu Gast.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

