Noch bis 4. Mai 2018 sind Einreichungen für den BEST PRactice Award 2018 des PRVA möglich

Standardisiertes Tool erleichtert das Einreichprozedere

Wien (OTS) - Gefragt sind PR-Projekte, die in den vergangenen Monaten (von März 2017 bis März 2018) in Österreich durchgeführt und abgeschlossen worden sind. Diese Projekte können entweder von Auftraggebern (sowohl Unternehmen als auch Non-Profit-Organisationen) oder PR-Treibenden (Agenturen, Berater, PR-Verantwortliche in Unternehmen und Institutionen) eingereicht werden. Via Online-Tool unter submit.to geht die standardisierte Einreichung für den BEST PRactice Award noch schneller voran. Gerne gesehen sind auch Einreichungen von PR-Aktionen kleineren Umfangs als auch Projekten aus den Bundesländern.

Must Haves der Einreichung:

Ausgangssituation

Budget

Dialoggruppen

Zieldefinition

Strategie

Umsetzung

Erfolgskontrolle des PR-Konzeptes

Teilnahmebedingungen für BEST PRactice Award:

1. Einreichungen sind ausschließlich über das neu installierte Einreichtool submit.to bis spätestens 4. Mai 2018, 24 Uhr möglich.

2. Ausgenommen sind Projekte, die bereits den Staatspreis PR 2017 oder einen Kategoriesieg im Rahmen des Staatspreis PR gewonnen haben bzw. in einer Kategorie nominiert wurden.

Die Einreichung zum BEST PRactice Award ist kostenlos. Weitere Infos finden sich auf der PRVA-Website.

Ein Tool, zwei Möglichkeiten zur Einreichung

Mit dem Online-Tool von submit.to erfolgt die Einreichung via Mouseklick. Die Einreichtools des BEST PRactice Award und des Staatspreis PR sind vollkommen ident. Es kann daher bequem nach der erfolgten Einreichung zum BEST PRactice Award mittels Klick entschieden werden, ob das eingereichte PR-Projekt auch für die Einreichung zum Staatspreis PR 2018 berücksichtigt werden soll. Diese Option wird ab dem Ausschreibungsbeginn für den Staatspreis PR Anfang Juni 2018 verfügbar sein.

Weitere Infos zum BEST PRactice Award finden sich auf der PRVA-Website.

