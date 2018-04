Erinnerungen an Alfred Heinrich im Bezirksmuseum 3

Wien (OTS/RK) - Der vielseitige Wiener Alfred Heinrich (1930 – 2016) war als Publizist, Kabarett-Autor, Journalist, Buch-Autor, Politiker und Mitarbeiter der Evangelischen Kirche H.B. aktiv. Auch als langjähriger Texter der Radio-Sendung „Guglhupf“ (Ö1) hat sich der Kreative einen Namen gemacht. Am Dienstag, 24. April, ab 19.00 Uhr, erinnert das Ensemble „Teatro Caprile“ bei einer szenischen Lesung im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) an den wortgewandten Schreiber. Vorgetragen werden bekannte und weniger geläufige Texte aus der Feder von Alfred Heinrich. Auszüge aus Büchern wie „Der eingefrorene Hofrat“ sowie „Und ewig raunzen die Wiener“ lassen garantiert keine Langeweile aufkommen. Der Eintritt ist frei. Informationen: Telefon 4000/03 127.

An der kurzweiligen Hommage mit dem Titel „Heiteres und Bissiges zum Zeitgeschehen in Memoriam Alfred Heinrich“ wirken die Mimen Katharina Grabher, Heide Maria Hager, Georg Beham-Kreuzbauer, Remi Brandner und Rainer Spechtl mit. Nach den Rezitationen lädt das Museum die Anwesenden zu Brot und Wein ein. Organisiert wird diese Veranstaltung durch die literaturkundige Museumsarchivarin Ingeborg Steyer. Fragen wegen der erfolgreichen Reihe „Literarischer Jour-fixe“ per E-Mail: bm1030 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Schauspiel-Ensemble „Teatro Caprile“:

www.teatro-caprile.at/

Alfred Heinrich (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Alfred_Heinrich

Alfred Heinrich (Evangelische Kirche H.B.):

https://reformiertekirche.at/abschied-von-alfred-heinrich/

Bezirksmuseum Landstraße:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk