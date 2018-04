Toto: Wieder kein Dreizehner – Doppeljackpot mit 20.000 Euro wartet

Doppeljackpot auch beim Zwölfer, zwei Jackpots auch in der Torwette

Wien (OTS) - Die Multi-Jackpot-Serie bei Toto geht in die nächste Runde, denn auch am Wochenende gab es weder einen Dreizehner, noch einen Zwölfer noch vier bzw. fünf richtige Ergebnisse in der Torwette.

Beim Dreizehner geht es um einen Doppeljackpot, und wer in der nächsten Runde somit einen Dreizehner tippt, der wird sich – so er allein damit ist – über rund 20.000 Euro freuen können. Einen Doppeljackpot gibt es auch beim Zwölfer.

Auch in der Torwette heißt es in den ersten beiden Rängen Jackpot, und der Topf für fünf richtige Ergebnisse wird die 30.000 Euro-Marke überschreiten.

Annahmeschluss für die Toto Runde 17A ist am Dienstag um 18.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 16B:

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 13.402,03 – 20.000 Euro warten JP Zwölfer zu EUR 7.237,09 4 Elfer zu je EUR 235,80 52 Zehner zu je EUR 36,20 88 5er Bonus zu je EUR 8,90

Der richtige Tipp: 1 1 1 1 X / X 1 1 1 2 1 X X 2 1 X 1 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 29.713,92 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 915,94 Torwette 3. Rang: 9 zu je EUR 73,90 Hattrick: JP zu EUR 102.971,39

Torwette-Resultate +:1 1:0 2:1 2:0 2:2

