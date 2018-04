2,075 Millionen sahen ORF-Berichterstattung zur Landtagswahl in Salzburg

Wien (OTS) - Über die gestrige (22. April 2018) Landtagswahl in Salzburg informierte der ORF umfassend und bundesweit in allen seinen Medien. Allein ORF 2 berichtete zwischen 16.00 Uhr (erste „ZiB spezial“) und 21.50 Uhr („ZiB 2 spezial“) rund vier Stunden lang. Insgesamt erreichte die ORF-Landtagswahlberichterstattung 2,075 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das entspricht 28 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Den Topwert erreichte die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr mit 888.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 47 Prozent Marktanteil gefolgt von „Bundesland heute“ um 19.00 Uhr mit 843.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 54 Prozent Marktanteil. Aber auch die „ZiB 2 spezial“ um 21.50 Uhr in ORF 2 mit 445.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 20 Prozent erreichte einen Topwert. Bei der ersten Hochrechnung um 16.12 Uhr waren bis zu 148.000 bei 17 Prozent Marktanteil via ORF 2 live dabei. Alle entsprechenden Sendungen sind als Video-on-Demand unter http://TVthek.ORF.at verfügbar.

Das ORF.at-Netzwerk erreichte mit seiner umfassenden Berichterstattung am Wahltag, einem Live-Ticker, allen Hochrechnungen, Details zu den Ergebnissen sowie umfangreichen Analysekarten und -grafiken eine hervorragende Nutzung. Vom gestrigen Wahlsonntag bis einschließlich heute, Montag früh, riefen die 250.000 Salzburger Wähler (64,9 Prozent Wahlbeteiligung) und die interessierten Österreicherinnen und Österreicher rund 1,7 Mio. Seiten zur Salzburger Landtagswahl 2018 ab.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) waren auch die Streamingangebote des ORF von der TV-Berichterstattung zur Salzburger Landtagswahl beim Publikum sehr gefragt: Die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demands auf der ORF-TVthek und news.ORF.at sowie auf salzburg.ORF.at erzielten gestern in Österreich insgesamt 92.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 191.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung / eines Beitrags). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen gestern bei 748.000 Minuten.

Auch im ORF TELETEXT sind die Berichte am Wahlabend der Salzburg-Wahl auf großes Interesse gestoßen. Die Seiten über die Hochrechnungen, Gemeinde-Ergebnisse, Reaktionen und Analysen wurden insgesamt knapp 1,6 Millionen Mal abgerufen.

Hintergrundberichte zur Wahl zeigt am Dienstag, dem 24. April, um 21.05 Uhr in ORF 2 der „Report“.

