ARBÖ: Sperre der Brigittenauer Brücke bringt Stau ab Dienstag auf umliegende Brücken!

Notwendige Bauarbeiten erfordern eine 53-tägige Sperre der Brigittenauerbrücke. Die Umleitung wird vor allem in der Eingewöhnungsphase für längere Wartezeiten sorgen.

Wien (OTS) - Alle Vorbereitungen wurden abgeschlossen, ab heute Nacht wird es ernst. Die Brigittenauer Brücke wird ab 23. April 22 Uhr bis 15. Juni 5 Uhr früh komplett für den Verkehr gesperrt. Notwendige Instandsetzungsarbeiten im Sinne von einer Fahrbahnbelagserneuerung und Sanierungen bei Auf- und Abfahrten rechtfertigen diese 8 Wochen andauernde Brückensperre. Für Pendler aus Niederösterreich, Strebersdorf oder auch Floridsdorf bedeutet dies eine komprimierte Zufahrt zum Handelskai bzw. in Richtung Innenstadt. Die Umleitungsstrecke führt über die Floridsdorfer Brücke oder die Reichsbrücke. Dies hat zur Folge, dass es vor allem in dieser Woche, bis sich die Autofahrer an die Umleitung gewöhnt haben, zu längeren Staus auf der Floridsdorfer Brücke, der Reichsbrücke und auch auf der Donauufer Autobahn (A22) kommen wird. Mehr Zeit sollte man auch auf der anderen Seite der Donau – am Handelskai – einplanen. „Wichtig ist, dass die Fahrzeuglenker die türkisenen Umleitungsschilder beachten. Erfahrungsgemäß wird es zu den Stoßzeiten speziell in den ersten Tagen zu längeren Wartezeiten kommen. Wir empfehlen deshalb, unbedingt bis zu 30 Minuten früher von zu Hause wegzufahren um auch pünktlich in der Arbeit zu sein“, warnt Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst.

