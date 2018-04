AVISO: Auftakt der Pressegespräche "Baustellen-Highlights 2018": Bauvorhaben Favoritenstraße

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 26. April 2018 findet am FH-Campus Wien ein Pressegespräch zum Bauvorhaben Favoritenstraße und den diesjährigen Arbeiten rund um den Hauptbahnhof statt. Baustellenkoordinator Peter Lenz wird dabei über die Koordinierung und Verkehrsmaßnahmen informieren. Der Interimsleiter der MA 28, Thomas Keller, wird die Projekte im Detail vorstellen. Darüber hinaus gibt es einen Überblick über die diesjährigen Baustellen-Highlights und weitere, in Kürze startende Bauvorhaben.

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 26. April 2018, 11 Uhr

Ort: FH-Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien, Saal C 2.01 (siehe Leitsystem)

