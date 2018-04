Häupl besuchte Bürgermeisterkollegen in Beijing

Wien (OTS/RK) - Wiens Bürgermeister Michael Häupl hat von Freitag bis Sonntag Chinas Hauptstadt Beijing besucht. Im Mittelpunkt stand ein Arbeitsbesuch bei Bürgermeister CHEN Jining, bei dem Kooperationen in den Bereichen Städtemanagement und Technologie vereinbart wurden. Expertenteams aus beiden Städten werden hier weiterführende Themen definieren. Auf dem Programm standen weiters Besuche des Start-up-Zentrums im Zhongguancun-Technologiepark, dem „Silicon Valley Chinas“ im Bezirk Haidian sowie der School of Life Sciences an der Universität Qinghua Universität.

Wienball als Charmeoffensive

Gesellschaftlicher Höhepunkt des Besuchs war der Wienball am Samstag, der im Beisein des österreichischen Botschafters vor Ort, Friedrich Stift, Kulturattaché Arnold Obermayr sowie zahlreichen VertreterInnen aus Wirtschaft und Kultur allgemeinen Anklang fand.

Fotos in Kürze auf wien.gv.at/presse/bilder/ abrufbar. (Schluss) mmr

