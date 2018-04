Die Landesstraße L 8038 von Schönfeld nach Breitenfeld wird saniert und verbreitert

Fertigstellung im Juni geplant

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße L 8038 zwischen Schönfeld und Breitenfeld wird von Kilometer 13,58 bis Kilometer 14,8 ausgebaut. Der Um- und Ausbau dieses Straßenabschnittes ist erforderlich, da die rund 33 Jahre alte Straßenkonstruktion starke Fahrbahnschäden (Verdrückungen, Spurrinnen, Setzungen, Querrippen, Ausmagerungen, Ausbrüche, Netzrisse, …) aufweist und mit einer Fahrbahnbreite von fünf Metern nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entspricht.

Die Verbreiterung und Stabilisierung der ungebundenen Tragschichten erfolgt mittels Zementstabilisierung, wobei nach Einbau des Vorlagematerials Zement aufgebracht und mit der bestehenden Mischgutdecke eingefräst wird. Die neue Höhenlage wird mit dem Grader hergestellt und mit einer Walze verdichtet. Als obere ungebundene Tragschichte werden zehn Zentimeter Recycling-Material eingebaut und verdichtet. Im Anschluss werden die bituminösen Schichten auf die gesamte Länge von 1.220 Metern eingebaut. Weiters werden die Straßengräben und die Bankette angeglichen und Straßenquerungen und Feldzufahrten erneuert. Den Abschluss der Arbeiten bilden die Versetzungen von Leiteinrichtungen und Verkehrszeichen.

Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Raabs an der Thaya in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen der Region in einer Bauzeit von rund 14 Wochen aus. Im April starteten die Arbeiten und im Juli 2018 werden diese abgeschlossen. Die Gesamtbaukosten von rund 320.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Zur Herstellung der Zementstabilisierung und für den Einbau der bituminösen Schichten ist eine Totalsperre mit örtlicher Umleitung von vier Wochen erforderlich.

Nähere Informationen: NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

