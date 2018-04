Wien-Innere Stadt: Raufhandel unter mehreren Personen vor Lokal

Wien (OTS) - Laut Zeugenangaben wurde am 22. April 2018 um 23.00 Uhr eine Frau in einem Lokal am Rabensteig von einem unbekannten Mann bedrängt. Es kam zu einem Streit unter den Begleitern der Frau und der Gruppierung des Mannes. Kurze Zeit später verlagerte sich die Auseinandersetzung vor das Lokal und es kam zu einem Raufhandel wobei zwei Personen verletzt wurden. Insgesamt wurden vier beteiligte Personen zur Anzeige gebracht.

