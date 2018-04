Wien-Donaustadt: Einbruch in Apotheke, Mann auf frischer Tat festgenommen

Wien (OTS) - Auf Grund einer Alarmauslösung fuhren Polizisten am 22. April 2018 um 22.40 Uhr zu einer Apotheke in Wien-Donaustadt. Dort konnten die Beamten einen mutmaßlichen 21-jährigen Täter beobachten, wie er mehrere Medikamente in seinem Rucksack verstaute. Er wurde noch vor Ort festgenommen, mehrere Messer und das Diebesgut wurden sichergestellt.

