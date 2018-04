Wien-Brigittenau: Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Wien (OTS) - Ein Zeuge verständigte am 22. April 2018 um 23.15 Uhr die Polizei, da er einen Mann beobachten konnte, der mit einem Holzpfahl ein Fahrrad in der Pappenheimgasse aufbrechen wollte. Der 26-jährige mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort festgenommen.

