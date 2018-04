Wien-Währing: Entlaufener Hund auf Entdeckungstour – An Besitzerin übergeben

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Gersthofer Straße wurden am 22. April 2018 um 21.00 Uhr auf einen freilaufenden Hund (Jack Russel Terrier) am Gehsteig der Weinberggasse aufmerksam. Die Beamten konnten das Tier einfangen und zur „Identitätsfeststellung“ auf die Polizeiinspektion Krottenbachstraße bringen. Die Besitzerin des Tieres konnte rasch ausgeforscht und verständigt werden. Bis zur Abholung versorgten die Beamten den Ausreißer namens „Giotto“ mit Leckerlis. Um ca. 21.30 Uhr wurde der Hund an die glückliche Besitzerin übergeben.

