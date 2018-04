Brigittenau: Podiumsgespräch „Sinnvoll tätig sein“

Wien (OTS/RK) - Im April geht die Vereinigung „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) der Thematik „Gesellschaft im Umbruch (Der Frühling kommt immer verblüffend)“ in mehreren Veranstaltungen auf den Grund. Nächster Termin: Am Dienstag, 24. April, fängt um 19.30 Uhr im „Aktionsradius Wien“-Lokal am Gaußplatz 11 ein Podiumsgespräch mit Karl Immervoll und Franz Schandl an. Dabei wird das Projekt „Sinnvoll tätig sein (STS) Heidenreichstein“ präsentiert.

Rund 40 Langzeit-Arbeitslose aus dem Waldviertel erhalten eine Art Grundeinkommen und stellen in 18 Monaten ihre persönlichen Fähigkeiten unter Beweis. An diesem Abend erörtern Schandl und Immervoll die Frage des Nutzens für die Gesellschaft. Die zwei Kenner sprechen über Erfahrungen und Herausforderungen bei dem „Grundeinkommensprojekt“ sowie über neue Perspektiven für die teilnehmenden Menschen. Einlass: 19.00 Uhr. Das Publikum wird um Spenden gebeten. Auskünfte dazu: Telefon 332 26 94. E-Mails an den Verein „Aktionsradius Wien“: office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Projekt „Sinnvoll tätig sein (STS)“:

www.streifzuege.org/2018/was-ist-mein-weg

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk