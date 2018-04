Continentale Assekuranz Service GmbH: Erneut Top-Platzierung beim Assekuranz Award Austria

Wien/München (ots) - Mit ihrer erstklassigen Berufsunfähigkeitsversicherung steht die Continentale Lebensversicherung AG bei österreichischen Maklern nach wie vor hoch im Kurs. Sie erzielte beim Assekuranz Award Austria 2018 abermals eine Spitzenposition: Nach Platz drei in der Kategorie Berufsunfähigkeit (BU) im Jahr 2016 rangiert sie in diesem Jahr auf Platz zwei. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Produkte und Services bei unseren Vertriebspartnern weiterhin großen Anklang finden", so Mag. Gerfried Karner, Geschäftsführer der Continentale Assekuranz Service GmbH. "Dieses Ergebnis ist zugleich Ansporn, uns weiter zu verbessern." Beim AssCompact Award 2017 hatte das Unternehmen im Bereich BU die gleiche Top-Platzierung erzielt.

Stabile Beiträge und hervorragender Service

Der BU-Markt lebt von Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit, Stabilität und Service, wie Mag. Karner aus Erfahrung weiß. Die Continentale bietet eine zuverlässige Rundum-Absicherung zu günstigen, stabilen Beiträgen und einen hervorragenden Service. Die Produkte - darunter auch Startvarianten für junge Leute und Schüler - zeichnen sich insbesondere auch durch Flexibilität aus. Denn die existenzielle BU-Vorsorge sollte möglichst früh und für das gesamte Berufsleben abgeschlossen werden. So umfasst das Angebot der Continentale unter anderem umfangreiche Nachversicherungsgarantien, verschiedene Upgrade-Pakete und vielfältige Zusatzoptionen. Außerdem schätzen Kunden und Vertriebspartner der Gesellschaft in hohem Maße den Premium-Service, der eine schnelle, unbürokratische, kompetente und persönliche Unterstützung im Leistungsfall mit einschließt.

Die Continentale Lebensversicherung bietet bereits seit 1955 BU-Vorsorge an, seit 1995 auch in Österreich. Hier stehen die Produkte über die Continentale Assekuranz Service GmbH mit Sitz in Wien zur Verfügung.

Wichtiger Gradmesser für Maklerzufriedenheit

Verliehen wurde der Assekuranz Award Austria im Rahmen des ÖVM-Forums 2018 in Linz. Die Auszeichnung wird traditionell alle zwei Jahre vergeben. Basis ist eine Umfrage der wissma Marktfoschungs GmbH, an der sich 2018 mehr als 500 Versicherungsmakler in Österreich beteiligten. Sie bewerteten insgesamt 40 Versicherer in verschiedenen Bereichen darunter Produktqualität, Maklerbetreuung und Polizzierung.

