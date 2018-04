Hernstein lanciert neues Entwicklungsprogramm | Living Leadership – Haltung schafft Führung

Wien (OTS) - Das Hernstein Institut für Management und Leadership bietet ab Herbst 2018 ein neues Entwicklungsprogramm an. Gemeinsam mit Coach und Organisationsentwickler Markus Merlin wurde ein 4-moduliges Programm mit insgesamt 10 Weiterbildungstagen kreiert. „Living Leadership – Haltung schafft Führung“ startet am 10. Oktober 2018 und endet am 14. März 2019. Die Weiterbildung fördert souveräne und professionelle Führungskräfte, die sich mutig darauf einlassen ihre Haltung zu reflektieren, um vom Müssen ins Wollen zu kommen.

„Die persönliche Haltung bildet die Basis unseres Verhaltens. Zusammen formen Haltung und Verhalten ein großes Ganzes. Gerade für Führungskräfte sind die Reflexion und das Auseinandersetzen mit der eigenen Haltung unerlässlich. Aufbauend auf den daraus resultierenden Erkenntnissen können wir unser Tun beeinflussen.“, erläutert Mag. (FH) Michaela Kreitmayer, Leiterin Hernstein Institut, den Grundgedanken des neuen Entwicklungsprogramms. Trainer und Coach Markus Merlin ergänzt: „Führungskräfte stehen täglich vor neuen Herausforderungen. Die Größte ist es – meiner Ansicht nach – den Wandel vom Müssen zum Wollen zu schaffen. Für sich und die Mitarbeitenden. Denn dann kommt die Motivation und Selbstverantwortung aus dem eigenen, inneren Antrieb.“

Das Entwicklungsprogramm richtet sich an Führungskräfte mit mehrjähriger Führungserfahrung, die bereit sind, einen Schritt mehr zu tun, die Selbstreflexion suchen und auch die Frage an sich heranlassen: Was hat das, was ist, mit mir zu tun?

Inhaltlicher Aufbau

Das Entwicklungsprogramm ist in 4 Module gegliedert, die jeweils 2,5 Tage dauern. In Modul 1 setzen sich die Teilnehmenden mit ihrer eigenen Haltung auseinander und lernen die Beweggründe der Menschen in ihrem Team zu verstehen. In Modul 2 liegt der Fokus auf den zwischen­menschlichen Beziehungen und der Kommunikation. Die Führungskräfte schaffen einen Raum, in dem sich bewertungsfreie Kommunikation und gegenseitiges Verstehen entwickeln. Das Etablieren von Selbstverantwortung bei Teammitgliedern und die daraus resultierende innere Zustimmung stehen im Mittelpunkt des Modul 3. Abschließend lernen die teilnehmenden Führungskräfte in Modul 4 erfolgreich mit Widerstand umzugehen. Sie erleben welche Kraft durch richtiges Konfrontieren entstehen kann, die im gemeinsamen Wachstum mit dem Team mündet.

Informationsveranstaltung „Live Talk“

Am Donnerstag, den 15. Mai 2018 findet um 16:30 Uhr am wko campus wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien ein Live Talk statt. Trainer Markus Merlin informiert über das neue Entwicklungs­programm. Begleitet wird er von 2 Testimonials, die aus der Praxis seiner Trainings berichten werden. Die Anmeldungen dafür nimmt Natascha Lerche (natascha.lerche @ hernstein.at oder +43/1/514 50-5621) gerne entgegen.

Factbox

_Modul 1: Haltung leben | 10. – 12. Oktober 2018

_Modul 2: Beziehungen verstehen | 27. – 29. November 2018

_Modul 3: Verantwortung tragen | 23. – 25. Jänner 2019

_Modul 4: Widerständen begegnen | 12. – 14. März 2019

Insgesamt erstreckt sich das Programm über 10 Weiterbildungstage. Die Ausbildungskosten belaufen sich auf insgesamt 7.500 Euro exkl. USt. Hinzu kommen Aufenthaltskosten in der Höhe von ca. 1.360 Euro inkl. USt.

Der Veranstaltungsort ist das Seminarhotel Schloss Hernstein, Berndorfer Straße 32, 2560 Hernstein.

Weitere Informationen unter www.hernstein.at/living-leadership

Über das Hernstein Institut für Management und Leadership der Wirtschaftskammer Wien

Hernstein ist der führende Leadership Entwickler im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 50 Jahren ist es das erklärte Ziel Management- und Leadership-Kompetenzen von Führungskräften zu stärken und Unternehmen auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten. Das Hernstein Prinzip verbindet die gruppendynamischen Wurzeln mit einem systemischen Verständnis von Organisationen. Der Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen Anwendung. Das Angebot erstreckt sich von offenen Trainings über Entwicklungsprogramme bis hin zu maßgeschneiderten Inhouse-Trainings. Das erfahrene Trainernetzwerk bürgt für hohe Qualität und Praxisnähe. Hernstein ist ein stabiler Partner, der flexibel handelt und in größeren Zeiträumen denkt. Zum 3. Mal in Folge ist Hernstein auch 2018 beim Seminaranbieter-Ranking des Industriemagazins in der größten Kategorie „Führung und Strategie“ die Nummer 1.

