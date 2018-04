G’sund, grün und vielfältig – der Spinat und seine Verwandten sorgen für den besonderen Pfiff in der Frühlingsküche

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 28. April 2018 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Für unsere Serie "Bäuerinnen und ihr Garten" besuchen wir dieses Mal die Wiener Gärtnerin Eveline Bach. Neben Gemüseraritäten und Kräutern kultiviert sie unter anderem auch Spinat und seine Verwandten. Vom Blattspinat über Neuseeländer Spinat bis hin zu Erdbeerspinat oder Mangold und Sauerampfer.

Was man beim Anbau und bei der Ernte beachten sollte, das zeigt sie uns in ihrer Gärtnerei, und wir kochen köstliche Spinatrezepte, wie einen Spinatsalat mit Senfdressing und eine variierbare Mangold-Quiche.

Weitere Themen des TV-Magazins am 28. April 2018:

*Klare Herkunft.

Für mehr Transparenz und klare Kennzeichnung von Lebensmitteln setzt sich die Landwirtschaftskammer Österreich mit der Initiative "Gut zu wissen, wo unser Essen herkommt" ein. In den Speisewägen der ÖBB wird dieses Konzept bereits umgesetzt – ein Lokalaugenschein.

*Seltene Sorte - Roter Veltliner.

Nur in wenigen Weinbaugebieten Österreichs wird die autochthone Rebsorte Roter Veltliner kultiviert. Wir haben am Wagram in Niederösterreich mehr über diese Sortenrarität erfahren, die weder mit Rotwein noch mit dem Grünen Veltliner verwandt ist.

*Partnerschaft mit Schaf.

In Kärnten hält ein Betrieb Schafe und ein zweiter Betrieb macht aus der Schafrohmilch Käse- und Joghurtspezialitäten. Das alles unter dem Motto: Wertschöpfung teilen - Lebensqualität gewinnen.

*Fit mit Schulmilch.

In einem eigenen Schulprogramm der EU wird der Konsum von Trinkmilch in Schulen und Kindergärten gefördert. Speziell in Wien gibt es aber immer mehr sogenannte "Wasserschulen", die die Kinder zum Trinken von Leitungswasser motivieren wollen. Dass sich das mit der Schulmilchaktion vereinbaren lässt, zeigen wir am Beispiel zweier Wiener Volksschulen.

